Hijas de general Prats emplazan a Kast por posibles indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad: Piden derogar la ley

Las tres hijas del excomandante en jefe del Ejército Carlos Prats enviaron una carta abierta al Presidente José Antonio Kast para solicitarle que no otorgue indultos a agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Además, pidieron impulsar la derogación de la legislación que regula esta facultad presidencial.

La misiva, firmada por Sofía Ester, Hilda Cecilia y María Angélica Prats Cuthbert, está fechada el viernes 30 de octubre y cuenta con un timbre de recepción de La Moneda de ese mismo día. El emplazamiento ocurre después de que Kast señalara que evaluaría individualmente las solicitudes de indulto.

En el documento, las hermanas expresan su preocupación por la posibilidad de que el Mandatario conceda este beneficio a condenados por violaciones a los derechos humanos. “Indultar a quienes cometieron crímenes de Lesa Humanidad es éticamente insostenible. Es impunidad, y la impunidad corroe la conciencia moral de una nación“, sostienen.

Las firmantes recuerdan que sus padres, Carlos Prats y Sofía Cuthbert, fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina, mediante un atentado ejecutado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). También mencionan el fallo de la Corte Suprema del 8 de julio de 2010, que estableció las responsabilidades por el crimen.

Las hijas del excomandante en jefe advierten que la eventual concesión de indultos provocaría una nueva herida entre los familiares de las víctimas de la dictadura y cuestionan especialmente la posibilidad de beneficiar a oficiales del Ejército condenados por el asesinato de su padre.

“Señor Presidente, usted tiene la facultad de indultar, pero no toda atribución legal es éticamente legítima”, plantean en la carta.

En esa misma línea, las hermanas hacen referencia a una eventual modificación de la legislación sobre indultos que atribuyen al Mandatario y le solicitan que renuncie a utilizar dicha facultad. También piden que presente un proyecto de ley ante el Congreso para derogarla.

Finalmente, las firmantes sostienen que “La reconciliación se construye logrando verdad y justicia para las víctimas” y expresan su expectativa de que el Presidente acoja favorablemente su solicitud.