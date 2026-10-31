Schmidt-Hebbel prevé crecimiento cercano a 0% en 2026: Economista aseguró que “este es un año malo, es un año perdido”

La economía chilena acumula cifras negativas, con una caída de 1% interanual del Imacec de agosto y una tasa de desempleo de 9,8% en el trimestre julio-septiembre.

Pese a este escenario, el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticiparon en Enade una recuperación económica para 2027, con un crecimiento superior al 3%.

En entrevista con Radio Infinita, el economista Klaus Schmidt-Hebbel calificó la situación actual como “la peor crisis económica desde la pandemia”, aunque manifestó confianza en las perspectivas para el próximo año.

Respecto del crecimiento de 2026, proyectó: “Vamos a estar más cerca de 0%. Y puede ser +0,3% o -0,3%. Eso es muy difícil de augurar, porque nos faltan los datos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que es un tercio del año.”

El economista atribuyó parte del estancamiento a malas decisiones acumuladas durante distintas administraciones, aunque destacó las medidas impulsadas por el actual Gobierno.

“Este es un año malo, es un año perdido en materia de crecimiento. Pero yo creo, francamente, que estamos encaminados en gran medida por la reforma estructural pro crecimiento de este Gobierno a crecer bastante más el próximo año”, concluyó.