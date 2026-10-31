¿A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana? Anticipan tormentas eléctricas y posibles granizos

Este sábado 31 de octubre se celebra Halloween y, mientras muchos preparan sus disfraces para salir a pedir dulces, el pronóstico del tiempo anticipa una jornada marcada por la inestabilidad. Esto, porque se esperan lluvias, tormentas eléctricas e incluso la posible caída de granizo en algunos sectores de la Región Metropolitana.

Un reciente aviso meteorológico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronostica que tanto en el valle como en la precordillera y cordillera de la Región Metropolitana podrían ocurrir tormentas eléctricas y, además, existe la probabilidad de granizos durante este sábado 31.

Este evento podría repetirse el domingo 1 de noviembre, aunque solo en la precordillera y cordillera.

A qué hora empieza la lluvia

Los datos de Meteochile muestran que habrá chubascos aislados y probables tormentas eléctricas en toda la región durante la tarde y noche.

Según el modelo ECMWF, se mantiene una probabilidad de precipitaciones superior al 95 % en Santiago durante la tarde y noche, con acumulados que podrían oscilar entre 2 y 6 mm.

Las únicas zonas en las que podrían presentarse solo chubascos aislados son en Curacaví y Melipilla.

Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, señaló que la lluvia podría empezar en la mañana, pero durante la tarde aumentaría su intensidad, “y el peak estará después de las 16:00 horas, hasta eso de las 20:00“, añadió.

Para el domingo 1 de noviembre también se esperan precipitaciones, aunque los meteorólogos aclararon que serían mucho más débiles que las del sábado 31.