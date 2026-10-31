Revelan correos entre ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y abogada que afirma haber escrito sus fallos durante 17 años

Nuevos antecedentes de la demanda laboral presentada contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Rosa Aguirre exponen correos en los que la magistrada habría encargado a una abogada externa la elaboración de proyectos de sentencias y entregado instrucciones sobre el sentido en que debían resolverse determinadas causas.

Los mensajes fueron incorporados por la abogada Damaris Silva a la acción laboral que presentó contra Aguirre y fueron revelados el viernes por La Tercera.

La profesional sostuvo en esa causa que trabajó para la magistrada durante 17 años, realizando labores jurídicas que incluían el estudio de expedientes y la preparación de proyectos de fallos.

Uno de los correos publicados corresponde a abril de 2026. En él, Aguirre se refiere a un recurso de protección y le señala a Silva: “Te lo envío para que lo redactes, por favor”.

Los antecedentes difundidos muestran además comunicaciones en las que la ministra habría indicado si las causas debían ser rechazadas, acogidas o revocadas. Otros mensajes dan cuenta de revisiones posteriores y solicitudes para incorporar mayores fundamentos a los proyectos preparados por Silva.

La demanda laboral que reveló el caso

El caso se conoció a partir de una demanda de tutela laboral presentada por Silva ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Según los antecedentes de la acción judicial recogidos por distintos medios, Silva afirmó que comenzó a trabajar para Aguirre en 2009. Sus funciones habrían incluido la revisión de expedientes y jurisprudencia, el análisis de recursos y la elaboración de proyectos de sentencias.

La abogada sostuvo que desde 2015 recibía $300 mil mensuales por esas labores. La relación entre ambas terminó en mayo de 2026.

El conflicto laboral posteriormente concluyó mediante un acuerdo por $17 millones y Silva se desistió de la acción. Antes de aquello, sin embargo, la profesional había acompañado a la causa los correos que ahora forman parte de los antecedentes conocidos públicamente.

Los mensajes abarcan distintos años y muestran intercambios vinculados con causas que se encontraban bajo conocimiento de la magistrada. En algunos de ellos, según lo publicado por La Tercera, Silva también planteaba observaciones jurídicas sobre los proyectos que enviaba para revisión.

Corte de Valparaíso pide explicaciones a Rosa Aguirre

La revelación del caso llevó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso a convocar un pleno extraordinario para analizar los antecedentes.

Tras la sesión, el tribunal decidió solicitar un informe a Rosa Aguirre antes de determinar si corresponde iniciar una investigación sumaria.

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, explicó que el tribunal cuenta hasta ahora con antecedentes limitados y que necesita conocer la versión de la magistrada involucrada.

“Tomamos conocimiento de algún tipo de situación que amerita pedir informe a la persona involucrada”, señaló Donoso.

La presidenta del tribunal explicó que, una vez que cuenten con la publicación que dio origen al caso y la respuesta de Aguirre, podrán determinar los pasos siguientes.

“Puede decidirse una investigación sumaria o puede archivarse por manifiesta falta de fundamento”, afirmó.

Donoso también abordó la diferencia entre encargar la elaboración de una sentencia y recibir apoyo para transcribir un texto previamente redactado por un juez.

“En esta corte no conozco que nadie no redacte sus fallos”, señaló la magistrada.

La presidenta explicó que antiguamente era habitual que jueces escribieran resoluciones a mano y que posteriormente funcionarios se encargaran de transcribirlas. Según recalcó, en esos casos el contenido de la sentencia ya había sido elaborado por el magistrado.

Respecto de la situación de Aguirre, Donoso sostuvo que todavía debe establecerse qué labores realizó efectivamente Silva y bajo qué condiciones.

La Corte no ha abierto hasta ahora una investigación sumaria ni ha establecido responsabilidades disciplinarias contra Aguirre. La decisión sobre una eventual indagatoria se adoptará después de analizar el informe solicitado a la magistrada.

Aguirre presentó una licencia médica durante la tarde del jueves y actualmente no se encuentra integrando la Corte de Apelaciones de Valparaíso.