Argentina niega que Brasil haya exigido explicaciones por su presunto papel en la fuga de Flávio Bolsonaro

(EFE).- El Gobierno argentino negó este viernes que Brasil haya solicitado explicaciones sobre su posible implicación en la fuga del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, con paso por territorio argentino, a través de la encargada de negocios de la Embajada argentina en Brasilia, Emilia Cortés.

“No hubo ningún pedido de información“, afirmó el canciller argentino, Pablo Quirno, en un mensaje publicado en la red social X, en respuesta a la información que daba cuenta de una reunión diplomática entre representantes de ambos países.

El presidente argentino, Javier Milei, también intervino en la polémica y replicó el mensaje de su canciller, con lo que respaldó la postura acerca de que la información sobre el supuesto pedido de explicaciones era falsa.

FALSO. No hubo ningún pedido de explicaciones. “….desde que Milei retiró el Embajador.”: Brasil unilateralmente tomó la decisión de retirar su embajador y solicitó el retiro del nuestro. No tomen dictado de una sola fuente (e interesada claramente). — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 30, 2026

La controversia se produjo después de que trascendiera que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil había convocado en la víspera a la encargada de negocios de la Embajada argentina en Brasilia, Emilia Cortés, para consultarle sobre la posible implicación de la administración de Milei en la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, con paso por territorio argentino.

La reunión entre las autoridades de Brasil y Argentina

Según la información difundida por fuentes diplomáticas a EFE, al encuentro asistió el embajador João Marcelo Galvão de Queiroz, jefe del Departamento del Mercosur de la Cancillería brasileña, y duró apenas unos minutos.

En la reunión, el Ejecutivo brasileño solicitó información al Gobierno argentino sobre el episodio y la posible participación en el mismo de figuras destacadas de la Casa Rosada.

Cortés es la máxima autoridad diplomática de Argentina en Brasil, ya que la representación quedó reducida a nivel de encargados de negocios, tras los ataques públicos de Milei contra Lula y el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes durante la campaña electoral de Brasil.

La fuga de Flavio Bolsonaro a Estados Unidos

Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos el pasado martes después de atravesar territorio argentino, tras la prohibición de salir del país impartida por la Justicia brasileña para que pueda ser investigado por el supuesto delito de lavado de dinero.

Según el diario La Nación, Santiago Caputo, principal asesor de Milei, estuvo en la ciudad argentina de Puerto Iguazú con el objetivo de facilitar la entrada de Bolsonaro.

El propio Flávio Bolsonaro agradeció a Milei por su “coraje, sentido de justicia y legalidad” en una carta divulgada el miércoles, después de llegar a Estados Unidos.