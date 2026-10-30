La última clase del profesor: El ascenso y la caída de Luis Silva en sus 233 días en el Gobierno de Kast

Apenas 20 horas separaron la publicación del polémico video que el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, publicó en Instagram y su salida del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La misma red social que contribuyó a catapultarlo a la vida pública, a través de cápsulas explicativas difundidas bajo el nombre de “El Profe Silva“, terminó convirtiéndose en el escenario de su salida del Gobierno.

Fue allí donde publicó, sin consultar previamente a su superior, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, un video en el que intentó explicar su participación en los cuestionados decretos de rebaja de condenas.

La controversia se originó luego de que el Ministerio de Justicia concediera, mediante 56 decretos, rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. El beneficio permite reducir el tiempo de cumplimiento de una pena por comportamiento sobresaliente.

Rabat ha argumentado que el cambio de criterio aplicado por el Ministerio para conceder estos beneficios respondió a la jurisprudencia de la Corte Suprema, que había acogido diversos recursos de amparo contra la negativa a otorgarlos. La polémica llevó incluso al Presidente José Antonio Kast a realizar una vocería el pasado lunes 26 de octubre, en la que reconoció el error en la firma de los decretos, pero ratificó al ministro Rabat en su cargo.

La situación se agravó este viernes 30 de octubre, cuando la Fiscalía Metropolitana Centro Norte confirmó la apertura de una investigación contra Rabat y Silva por una denuncia de presunta prevaricación administrativa, presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS).

Todo esto, en medio de cuestionamientos al criterio jurídico utilizado por Justicia, las críticas de las víctimas y las presiones políticas. Una controversia que terminó desatando una crisis. La mayor crisis que ha enfrentado hasta ahora el Gobierno de Kast.

Su primera clase

La primera lección del «Profe Silva» en las redes sociales tuvo un protagonista inesperado: un completo. En 2021, mientras buscaba un escaño en la Convención Constitucional, el abogado y académico Luis Silva comenzó a construir su personaje político a partir de videos que explicaban conceptos jurídicos mediante ejemplos cotidianos.

Según reconstruyó Ex-Ante, el publicista Felipe Costabal, quien lo asesoraba en su campaña, fue el creador de la marca «El Profe Silva» y le propuso potenciar su faceta académica. Su primer video explicaba las semejanzas entre una Constitución y un completo.

Dos años después, la fórmula parecía haber dado resultado. En mayo de 2023, pocos días después de convertirse en la primera mayoría nacional del Consejo Constitucional con más de 700 mil votos, Silva conversó DF MAS.

En aquella entrevista, el académico reconoció que su campaña política le había impedido hacer clases durante ese semestre en la Universidad San Sebastián. Paradójicamente, mientras se alejaba temporalmente de las aulas, su personaje de profesor alcanzaba su mayor notoriedad pública.

En esa misma conversación, al abordar la posibilidad de participar en un futuro gobierno de derecha, Silva reflexionó sobre los riesgos de ejercer el poder y las consecuencias de las críticas políticas.

Una advertencia que, más de tres años después, adquiere una resonancia particular: “Cuando tú criticas y criticas, lo criticado en algún momento te volverá en contra“.

“Rotundos fracasos de su gestión ministerial”

En septiembre de 2024, Luis Silva integró el equipo jurídico que redactó la acusación constitucional republicana contra la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá. El libelo cuestionaba su actuación frente a la crisis de seguridad y le exigía rendir cuentas por los resultados de su gestión.

“Hoy quien gobierna es Gabriel Boric, y su ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, es quien debe rendir cuenta de los aciertos y rotundos fracasos de su gestión ministerial“, señalaba el documento en cuya redacción participó Silva.

Cercano a José Antonio Kast desde los inicios de su proyecto político, Silva sufrió dos derrotas electorales en 2021: primero como candidato a la Convención Constitucional y luego a la Cámara de Diputados.

Su gran salto llegaría en mayo de 2023, cuando obtuvo 709.817 votos y se convirtió en la primera mayoría nacional del Consejo Constitucional, donde lideró la bancada republicana. Sin embargo, el rechazo de la propuesta constitucional en diciembre de ese año representó un duro revés para su sector.

En agosto de 2025, durante una entrevista con DF MAS, Silva manifestó su disposición a integrar un eventual Gobierno de Kast. Aseguró que se sentía más cómodo trabajando en el Poder Ejecutivo, con “jerarquía, objetivos claros y un jefe“.

La oportunidad llegó en enero de 2026, cuando fue anunciado como subsecretario de Justicia. Asumió el 11 de marzo y su gestión terminaría en medio del mayor golpe político sufrido hasta entonces por el Gobierno de Kast.

233 días después

El 12 de marzo de 2026, un día después de asumir su cargo, Luis Silva acompañó al ministro Fernando Rabat en sus primeras actividades oficiales, que incluyeron una fotografía junto al Presidente José Antonio Kast en La Moneda y un encuentro con los funcionarios del Ministerio de Justicia.

Durante aquella jornada, Rabat hizo un llamado a sus colaboradores: “Seamos un equipo de trabajo“.

Siete meses después, esa relación quedaría tensionada por un video que el propio subsecretario publicó sin consultar previamente a su superior.

Durante su gestión, Silva defendió el endurecimiento del régimen penitenciario y la ampliación de la cárcel Santiago 1, iniciativa que lo llevó a protagonizar un enfrentamiento público con el alcalde Mario Desbordes.

Pero el principal conflicto de su paso por el Ejecutivo estalló el 21 de octubre, cuando Interferencia reveló que la cartera había concedido 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En apenas nueve días, la controversia escaló hasta convertirse en una crisis política. El Gobierno pasó de defender un “procedimiento impecable” —en palabras del entonces recién asumido vocero, Gonzalo Arenas— a reconocer, por boca del propio Kast, que se había cometido un error.

El 28 de octubre, la oposición anunció una acusación constitucional contra Rabat, mientras aumentaban las presiones para que abandonara su cargo.

Un día después, Silva decidió romper su silencio con un video de poco más de cuatro minutos publicado en Instagram.

Sentado frente a una cámara, con la fotografía del Presidente Kast a sus espaldas, el subsecretario explicó su participación en los decretos cuestionados y aseguró que, al firmarlos como ministro subrogante, había aplicado el criterio establecido por Rabat. La intervención abrió un nuevo flanco dentro del oficialismo.

La mañana del viernes 30 de octubre, ambos volvieron a comparecer juntos ante la prensa, esta vez después de reunirse con la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

Silva reconoció que no había informado previamente a Rabat sobre la publicación del registro: “No estimé necesario consultarlo con el ministro“, explicó.

Horas después, se confirmó su salida del Gobierno y el nombramiento de la abogada Josefina Soto como su reemplazante.

Cinco años antes, Silva había recurrido a las cámaras para explicar conceptos jurídicos, utilizando incluso un completo como recurso pedagógico.

Su última clase como subsecretario, en cambio, estuvo dedicada a explicar sus últimos pasos como autoridad de este Gobierno.