Fallece Isabel Morel Gumucio, viuda de Orlando letelier y madre del exsenador Juan Pablo Letelier

Este viernes se informó sobre el fallecimiento de Isabel Morel Gumucio, defensora de los derechos humanos y la memoria, viuda del diplomático Orlando Letelier y madre del exsenador Juan Pablo Letelier.

Isabel Margarita Morel Gumucio estudió Pedagogía en Filosofía y Castellano. También fue parte de la Escuela de Bellas Artes durante sus años universitarios.

Fue esposa de Orlando Letelier, quien se desempeñó como embajador de Chile en Estados Unidos, ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional durante el gobierno del Presidente Salvador Allende.

Tras el golpe de Estado de 1973, vivió el exilio junto a su familia en Washington D.C., donde en septiembre de 1976 su cónyuge fue asesinado en un atentado perpetrado por agentes de la dictadura militar mediante una bomba instalada en su vehículo.

A lo largo de su vida, Morel se destacó por su compromiso público con la búsqueda de justicia, la memoria y la protección de los derechos humanos.

Asimismo, es madre de Juan Pablo Letelier, dirigente del Partido Socialista (PS) que se desempeñó como diputado y posteriormente como senador por la Región de O’Higgins.

Según se informó, se comunicará en su momento la información sobre su velatorio.

Reacciones del mundo político

Tras conocerse la noticia, el senador del Partido Socialista (PS) Juan Luis Castro, a través de una publicación en X, expresó sus condolencias y dedicó palabras a la memoria de Morel.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Isabel Morel Gumucio, madre del compañero y exsenador Juan Pablo Letelier” comenzó el parlamentario.

Agregó que es “una mujer que enfrentó momentos muy duros de nuestra historia y que deja una huella de entereza y dignidad”.

“A Juan Pablo Letelier, sus hermanos y toda su familia, les envío mis más sentidas condolencias y un abrazo fraterno en estas horas de profundo dolor”, concluyó.

Lamento profundamente el fallecimiento de Isabel Morel Gumucio, madre del compañero y exsenador Juan Pablo Letelier. Una mujer que enfrentó momentos muy duros de nuestra historia y que deja una huella de entereza y dignidad. A @jplchile , sus hermanos y toda su familia, les envío mis más sentidas condolencias y un abrazo fraterno en estas horas de profundo dolor. — Senador Juan Luis Castro (@DoctorJLCastro) October 30, 2026

El PS, en tanto, emitió una declaración pública a través de X en la que lamentó “el fallecimiento de Isabel Margarita Morel Gumucio, madre del exsenador de nuestra bancada Juan Pablo Letelier“.

“Enviamos a él y a toda su familia nuestras más sentidas condolencias y un abrazo fraterno”, continuó el comunicado.