Diputado Romero tras salida del subsecretario Silva: “Respetamos la decisión del presidente, (…) pero para nosotros es lamentable”

El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, calificó de “lamentable” la remoción del exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, tras la polémica por el video en el que se refirió a las rebajas de condenas a pederastas.

En conversación con Hoy es Noticia, Romero señaló que “la salida de Luis Silva por supuesto que para nosotros es lamentable, es una persona que conocemos y le tenemos cariño, pero eso no nos puede a nosotros desviar del objetivo”.

Así las cosas, Romero aseguró que desde el Partido Republicano respetan “la decisión del Presidente de la República” de remover a Silva, y sostuvo que en la colectividad están enfocados en la agenda legislativa que busca impedir que condenados por delitos sexuales contra menores de edad accedan a beneficios penitenciarios.

Respecto al video en el que Silva aseguró que firmó decretos para otorgar rebajas de penas aplicando el “criterio fijado por el propio ministro (Fernando Rabat)”, el parlamentario señaló que “le pareció que lo que él había señalado en ese video era básicamente su función como subsecretario, como una autoridad subrogante que firmó una serie de decretos e instrumentos”.

“Pero obviamente que el Presidente de la República pondera también otros antecedentes porque también tiene su cargo y una visión mucho más general que la que vamos a tener nosotros”, añadió.

El diputado republicano también se refirió a la abogada Josefina Soto, quien asumirá la Subsecretaría de la cartera, de acuerdo con información de La Tercera.

“Yo conozco a Josefina Soto, una excelente abogada, excelente experta en derecho administrativo, excelente, así que creo que también la persona designada es una persona que tiene muchísimas competencias, la conozco perfectamente, así que si ese es el nombre que el Presidente de la República elige, que no lo sé, es un muy buen nombre“, indicó.