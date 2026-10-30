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Luis Silva se despide de la Subsecretaría de Justicia deseando a Rabat y al Gobierno “lo mejor en lo que les queda de la gestión”

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Luis Silva se despide de la Subsecretaría de Justicia deseando a Rabat y al Gobierno “lo mejor en lo que les queda de la gestión”

El ahora exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, se despidió del cargo con un mensaje de agradecimiento al Presidente José Antonio Kast y al equipo del Ministerio de Justicia, luego de dejar sus funciones en medio de la polémica por sus declaraciones sobre la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales.

Durante la tarde de este viernes, Silva dejó la Subsecretría tras la polémica por sus declaraciones en las que abordó la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales.

(Quiero) agradecer al Presidente José Antonio Kast por la confianza que me dio y la oportunidad de haber trabajado junto a él durante todo este tiempo desde el Ministerio de Justicia”, comenzó diciendo el ahora exsubsecretario.

En su declaración, la exautoridad agradeció al mandatario por la confianza depositada en él y destacó el trabajo realizado durante su paso por la Subsecretaría de Justicia.

Quiero, también, remarcar los importantes logros que se han estado realizando desde este Ministerio y desearles al ministro y a todo su equipo lo mejor en lo que les queda de la gestión de gobierno“, dijo en el punto de prensa organizado a las afueras del ministerio.

“Quiero terminar deseándole al Presidente de la República y a todo su equipo lo mejor en la gestión de su gobierno”, cerró.

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