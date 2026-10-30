Ministro Rabat agradece “compromiso y lealtad” de Silva tras su salida de la Subsecretaría de Justicia

Tras la salida del ahora exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, el ministro de la cartera, Fernando Rabat, le dedicó un mensaje de agradecimiento a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que Silva dejó el cargo luego de emitir una declaración en la que aseguró que los decretos que firmó durante su gestión fueron “aplicando el criterio fijado por el propio ministro (Fernando Rabat)”.

En ese contexto, el secretario de Estado publicó un mensaje en su cuenta de X, donde expresó su reconocimiento al exsubsecretario por el trabajo realizado durante los ocho meses que permaneció en el cargo.

“Quiero expresar mi reconocimiento y gratitud a Luis Silva por su trabajo, compromiso y lealtad durante estos 8 meses. Fue un estrecho colaborador y valoro profundamente su aporte”, escribió.

“Luis, te agradezco sinceramente todo lo entregado en esta tarea. El mayor de los éxitos”, concluyó Rabat.

Quiero expresar mi reconocimiento y gratitud a Luis Silva por su trabajo, compromiso y lealtad durante estos 8 meses. Fue un estrecho colaborador y valoro profundamente su aporte. Luis te agradezco sinceramente todo lo entregado en esta tarea. El mayor de los éxitos. — Fernando Rabat (@MinistroRabat) October 30, 2026

Esta tarde se confirmó que la abogada Josefina Soto Larreátegui asumirá como nueva subsecretaria de Justicia.