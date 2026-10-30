Tras salida del subsecretario Luis Silva: Gobierno evalúa más desvinculaciones

Tras la salida del subsecretario de Justicia, Luis Silva, se confirmó que el Gobierno está evaluando la remoción de otras autoridades debido a conflictos internos.

Según información a la que tuvo acceso la periodista de CNN Chile, Francisca Cárdenas, La Moneda está analizando la eventual desvinculación de la subsecretaria de Ciencia, Carolina Rossi, luego de que se presentara una denuncia en su contra amparada en la Ley Karin.

La acción en contra de la autoridad sería por presunta violencia y maltrato laboral, ya que se le acusa de haber empujado a una funcionaria de la cartera.

Incluso, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, llegó hasta La Moneda durante esta tarde para sostener una reunión en el segundo piso en medio de la polémica que aborda la cartera.

Rossi podría no ser la única, ya que también se estarían evaluando cambios en otros ministerios debido a fricciones entre subsecretarios y ministros de Estado.

Subsecretaría de Justicia será asumida por Josefina Soto

A través de un comunicado, el presidente José Antonio Kast confirmó que la subsecretaría de Justicia será asumida por la abogada Josefina Soto.

En el documento se da la bienvenida a la nueva autoridad y se agradece también a Luis Silva “por su trabajo y dedicación durante este tiempo en la Subsecretaría de Justicia”.