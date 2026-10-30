Oposición critica salida de Luis Silva: “Echaron a Silva por subir un video sin permiso y no por liberar a violadores de niños”

Parlamentarios de oposición criticaron este viernes la salida del subsecretario de Justicia, Luis Silva, y acusaron que el presidente José Antonio Kast lo removió por publicar un video sin informar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y no por las rebajas de condenas a personas condenadas por delitos sexuales. Además, insistieron en pedir la salida del ministro.
Las reacciones se publicaron en X minutos después de que se conociera la remoción de Silva, quien firmó gran parte de los decretos que permitieron las rebajas de condenas y que, en medio de la polémica, publicó un video en redes sociales sin consultarlo con el ministro.
El diputado Gustavo Gatica cuestionó los tiempos del Gobierno: “Qué rápido actúan cuando se daña la imagen de un ministro. Y qué lento cuando se trata de proteger a los niños y niñas de nuestro país”.
El parlamentario sostuvo que Silva no salió cuando se conoció que firmó las rebajas de penas, solicitando además que no fueran información pública, sino después de responsabilizar públicamente a Rabat: “¿Es más grave incomodar a un ministro que el daño sufrido por las víctimas?”.
En la misma línea, Gael Yeomans calificó la decisión como “impresionante” y afirmó que al Mandatario parece importarle más el video que las rebajas de condenas.
“Al parecer eso le importa más que tener a violadores y pederastas por las calles, porque Rabat bien tranquilo que sigue en su cargo”, sostuvo.
La diputada Emilia Schneider atribuyó la salida a problemas internos del Ejecutivo: “La salida de Silva es por su deslealtad y el despelote interno del gobierno. Aún nadie asume la responsabilidad por las rebajas de penas a pedófilos y violadores de DDHH”.
Schneider además emplazó directamente al presidente: “Presidente Kast, respóndale al país y a las víctimas. Entregue la información y pídale la renuncia al ministro Rabat”.
La senadora Daniella Cicardini también cuestionó el motivo de la remoción: “Echaron a Silva por subir un video sin permiso y no por liberar a violadores de niños. Presidente Kast asuma la responsabilidad y saque a Rabat”.
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