“No estimé necesario consultarlo”: El video sobre las rebajas de penas que Silva publicó sin avisar a Rabat y antecedió su salida de Justicia

Luis Silva dejó este viernes la Subsecretaría de Justicia en medio de la crisis abierta por las rebajas de condenas y después de una jornada marcada por las explicaciones que entregó sobre un video publicado la noche anterior en sus redes sociales.

El registro buscaba explicar por qué su firma aparecía en algunos de los decretos cuestionados.

Silva sostuvo que había suscrito esos documentos cuando le correspondió subrogar al ministro Fernando Rabat y aseguró que actuó “aplicando el criterio fijado por el propio ministro”. Horas después de defender públicamente la grabación y reconocer que no la había consultado previamente con Rabat, fue removido de su cargo.

Qué dijo Luis Silva en el video

En la grabación difundida el jueves, Silva comenzó refiriéndose a la reacción provocada por las rebajas de condenas.

“Sé que hay mucha indignación por las rebajas de condena conocidas estos días y entiendo el porqué”, afirmó la entonces autoridad.

Silva sostuvo que se trataba de “crímenes horribles” que afectaban tanto a las víctimas como a sus familias y reconoció que existían “miedo, angustia y rabia” frente a los casos conocidos.

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A continuación, abordó directamente la responsabilidad de las autoridades de Justicia. “Ni el ministro ni yo buscábamos que ninguno de esos criminales saliera de la cárcel ni un solo día antes”, señaló.

En esa misma declaración, Silva afirmó que “otorgar la rebaja no es una decisión personal ni del ministro ni mía” y explicó que la tramitación involucraba distintas instancias antes de llegar al Ministerio de Justicia.

Según su versión, cuando la actual administración asumió la cartera comenzó rechazando solicitudes de rebajas de condena.

“Yo mismo firmé varias”, sostuvo. Sin embargo, aseguró que posteriormente llegaron fallos de la Corte Suprema que obligaron al Ministerio a modificar esas decisiones.

“Y las decisiones de los tribunales de justicia se cumplen”, afirmó.

Silva también aseguró que la situación tenía antecedentes en la administración anterior. “Durante el gobierno de Gabriel Boric, cuando los ministros rechazaban las rebajas de condena, eran obligados por los tribunales de justicia a revertir esa decisión”, señaló.

Luego apuntó a las consecuencias que ese procedimiento tenía para quienes habían sufrido los delitos. “Desde el punto de vista de la víctima, sin embargo, el resultado es exactamente el mismo”, sostuvo, antes de agregar que no existían garantías de que fueran “informadas ni escuchadas”.

“En esto, el Estado falló”, afirmó.

“Aplicando el criterio fijado por el propio ministro”

Fue al explicar específicamente la presencia de su firma en algunos de los decretos cuando Silva mencionó directamente a Fernando Rabat.

Según relató, frente al escenario jurídico que enfrentaba la cartera, “el ministro de Justicia decidió ajustar el criterio jurídico” con el que se resolverían las solicitudes.

“¿Y por qué aparece mi firma?”, preguntó Silva en el registro.

El entonces subsecretario explicó que los decretos corresponden al ministro de Justicia, pero que, cuando el titular de la cartera se encuentra ausente, es subrogado por el subsecretario.

“Y cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia, firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro”, sostuvo.

“Y eso fue lo que hice”, añadió.

En la parte final del video, Silva anunció que el Ministerio había suspendido la tramitación de las solicitudes de rebajas de condena que habían llegado a la cartera y que se encontraba evaluando la posibilidad de revertir los efectos de las ya concedidas.

También señaló que el Ejecutivo impulsaba una modificación legal para impedir que una situación de estas características volviera a producirse.

“Sé que quedan muchas preguntas sin responder, intentaré hacerlo más adelante”, reconoció.

Silva cerró el registro afirmando que “cuando el Estado falla, no basta con explicar” y que correspondía “hacerse cargo, corregir” y poner a las víctimas en primer lugar.

“No estimé necesario consultarlo con el ministro”

A la mañana siguiente, Silva apareció junto a Rabat en la sede del Congreso Nacional en Santiago, después de una reunión con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, destinada a abordar la tramitación de iniciativas relacionadas con la controversia.

Allí volvió a ser consultado por el video.

“Quiero explicar que la finalidad del video que subí es informar a la ciudadanía”, sostuvo Silva.

El entonces subsecretario señaló que se trataba de “una materia sobre la que existe un gran desconocimiento” y aseguró que ese había sido el propósito de la publicación.

Consultado por la coordinación que había existido con Rabat antes de difundir el registro, reconoció que no le había pedido autorización ni había acordado previamente su publicación con él.

“Como el propósito de ese video fue informar, yo no estimé necesario consultarlo con el ministro”, afirmó.

Silva argumentó que en la grabación no había dicho “nada distinto” de lo que Rabat había planteado el miércoles ante la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Lo único que yo agregué fue la explicación de por qué el subsecretario firma, en algunos casos, este tipo de decretos”, sostuvo.

Pese a la controversia provocada por el registro, Silva aseguró en ese momento que mantenía una relación de trabajo estrecha con Rabat.

“Con el ministro hemos estado trabajando estrechamente desde el primer día que asumimos en el ministerio”, señaló.

Incluso afirmó que ambos continuarían trabajando juntos y sostuvo que la prioridad debía ser “abocarnos a las víctimas y sus familias, para que esto nunca más se repita”.

Horas después, Silva dejó de formar parte del Gobierno.

La salida de Silva de Justicia

Durante la tarde de este viernes se confirmó la remoción de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia, en momentos en que el Gobierno enfrentaba las repercusiones políticas por las rebajas de condenas y por el propio video difundido por la ahora exautoridad.

La salida se produjo después de que durante la jornada se conociera que La Moneda evaluaba cambios en las subsecretarías de Justicia, mientras Fernando Rabat se mantendría como titular de la cartera.

El episodio coincidió además con una nueva arista judicial de la controversia.

Este viernes, el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, inició una investigación a partir de la denuncia presentada contra Rabat y Silva por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS), quienes acusan un eventual delito de prevaricación administrativa.

La indagatoria quedó bajo la dirección de Jacir y contará con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada Centro Norte.

Según informó el Ministerio Público, la investigación buscará determinar si los hechos denunciados son constitutivos de delito y establecer las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de ellos.