Cae el subsecretario de Justicia: Gobierno remueve a Luis Silva tras crisis por rebajas de condenas

Durante la tarde de este viernes, se confirmó que el subsecretario de Justicia, Luis Silva, dejó su cargo en el Gobierno tras la polémica por sus declaraciones en las que abordó la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales.
De acuerdo con La Tercera, con información confirmada por CNN Chile, el presidente José Antonio Kast decidió apartar a Silva de la cartera de Justicia luego de que la autoridad emitiera una declaración en la que aseguró que los decretos que firmó fueron “aplicando el criterio fijado por el propio ministro (Fernando Rabat)”.
Además, se reveló durante la jornada que el titular de la cartera no tenía información respecto a sus declaraciones.
Según explicó Silva, debido a que el propósito del video era informar, no consideró “necesario consultarlo con el ministro”.
“Como el propósito de ese video fue informar, yo no estimé necesario consultarlo con el ministro porque no estaba diciendo en él, y lo pueden comprobar fácilmente, nada distinto de lo que el ministro ya había dicho el día miércoles en la Cámara de Diputados”, sostuvo.
Los dichos de Silva provocaron molestias en el oficialismo y al interior de La Moneda, lo que finalmente habría resultado en que dejara el cargo en medio de la crisis que enfrenta el Ministerio de Justicia.
No sería la única salida del Gobierno
La periodista Francisca Cárdenas, de CNN Chile, confirmó además que en el Gobierno se están evaluando otras salidas en las próximas horas, por lo que la remoción del subsecretario podría no ser la única. Esto, debido a que en La Moneda existiría una molestia por las descoordinaciones en los equipos ministeriales.
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