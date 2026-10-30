Subsecretaria de Ciencia enfrenta denuncia por Ley Karin tras presunto maltrato laboral

Esta jornada, se informó que la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi, enfrentó una denuncia por violencia y maltrato laboral, en el marco de la Ley Karin.

Cabe recordar que Rossi llegó al cargo en junio de este año de manera subrogante mientras era jefa de la División de Tecnologías Emergentes de la cartera.

La denuncia fue dada a conocer por T13, en donde una funcionaria se acusa de que Rossi “ha mostrado de manera reiterada una conducta errática, voluble e impredecible en el trato hacia mí y hacia otros funcionarios”, lo que “ha afectado el normal desarrollo” de sus labores.

De acuerdo a lo informado por el medio, la subsecretaría “se niega a tratar conmigo asuntos propios de mis funciones“, afectando a su salud mental.

La denunciante describe tres hechos que ocurrieron entre agosto y octubre del presente año. Según reveló T13, la subsecretaria “se refirió en malos términos a los funcionarios presentes” y “dio a entender que no comprendía cómo eran capaces de pensar por sí mismos para elaborar un procedimiento de movilidad que no siguiera su visión”.

“En el transcurso de la reunión, la subsecretaria perdió el control y levantó la voz, al punto de que una funcionaria, profundamente afectada, tuvo que retirarse de la reunión. El equipo completo, del que yo formaba parte, quedó paralizado y gravemente afectado en lo psicológico”, dice la denuncia por presunto maltrato laboral.

También, en octubre, según informó el medio nacional, Rossi no le permitió ingresar a su oficina junto a la jefa de gabinete “para revisar materias relativas a la gestión de la subsecretaría”. Incluso, se presume que “durante esa conversación, además, levantó la voz“.

Durante otra jornada de octubre, según la presunta acusación, la denunciante acudió a la oficina de la subsecretaria para “informarle de manera directa y reservada una situación grave que me había sido comunicada confidencialmente por la Asociación de Funcionarios”, lo que equivale a un caso de acoso sexual que afectaría a una funcionaria de la cartera.

“Al intentar plantearle la situación, la subsecretaria me empujó físicamente hacia fuera de la oficina y cerró la puerta frente a mí, lo que me impidió informarle del caso”, sostuvo en la notificación.

Tras ello, la acusación sostiene que a Rossi se le ha encomendado “labores que son de responsabilidad de la jefatura superior del servicio (…) Sin embargo, no me ha entregado los lineamientos, definiciones ni antecedentes necesarios para realizar ese trabajo y me ha solicitado en reiteradas oportunidades hacer una carta gantt que le fue encomendada específicamente a ella”.