Tras salida de Silva: Kast nombra a Josefina Soto como nueva subsecretaria de Justicia en medio de crisis por rebajas de condenas

Esta tarde se confirmó que la abogada Josefina Soto Larreátegui asumirá como nueva subsecretaria de Justicia, en reemplazo de Luis Silva, quien dejó el cargo luego de que sus declaraciones sobre los decretos firmados durante su gestión generaran cuestionamientos.

La noticia fue confirmada por La Tercera, luego de que el ahora exsubsecretario emitiera una declaración en la que aseguró que los decretos que firmó fueron “aplicando el criterio fijado por el propio ministro (Fernando Rabat)”.

Soto es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde ejerció como docente en dicha casa de estudios entre 2006 y 2018, y desde 2022, participa en un diplomado de esa especialidad.

En el sector público, se desempeñó como coordinadora legal y administrativa del Ministerio de Hacienda, fue jefa de gabinete del ministro de Energía y funcionaria de la Unidad de Control de la Municipalidad de Vitacura.

Además, fue directora del Área Municipal de la Fundación Jaime Guzmán.

En 2023 integró el Comité Técnico de Admisibilidad del segundo proceso constitucional y entre 2022 y 2026 estuvo a cargo del Área de Fiscalización del Centro de Estudios Ideológicos Republicanas.