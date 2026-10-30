Biministro Alvarado tras remoción de exsubsecretario Silva: “Un gobierno está para corregir errores”

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, abordó este viernes la remoción del Gobierno del subsecretario de Justicia, Luis Silva.

“En primer lugar, yo quiero señalar que en un Gobierno no estamos ni para proteger cargos, ni para eludir responsabilidades. En un Gobierno estamos para tomar las decisiones que corresponden, para tener unidad de propósitos y sacar adelante las tareas que el Presidente (José Antonio Kast) ha encomendado”, sostuvo Alvarado.

En esa línea, explicó que la salida del exsubsecretario responde a “ajustes que se realizan en el marco de una situación que estamos viviendo y que se ha decidido” finalmente que deje el cargo.

Asimismo, reconoció que la declaración pública de Silva —en la que se refirió a la polémica por la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales a menores— generó incomodidad y molestia en La Moneda.

“Acá indudablemente hay una situación que todos conocimos del día de ayer, que nos incomoda, molesta y no está en línea con una unidad de propósito, y un Gobierno está para corregir errores y está para seguir avanzando en la búsqueda de soluciones. Por lo tanto, eso es lo que ha sucedido en el día de hoy y nada más que eso”, aseveró.

“La oposición siempre busca objetivos políticos y cree que los logros importantes son con la caída de un ministro”

La autoridad también apuntó sus dardos contra la oposición, que criticó que se haya removido solo a Silva y no al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

“La oposición siempre busca objetivos políticos y cree que los logros importantes son con la caída de un ministro. El problema de fondo es tener esa ley de nunca más y ver la fórmula de cómo proteger a las víctimas. Llevamos muchos años en esta misma situación donde nunca se hizo nada. La misión que se le encomendó al ministro Rabat es ser parte de esa solución”, señaló.

En ese sentido, cuestionó la acusación constitucional que anunciaron partidos de la oposición: “A mí me parece muy extraño y muy curioso que se anuncie por todas las bancadas de la oposición una acusación constitucional”.

Puntualizó aquello diciendo que, en primera instancia, se dijo: “Vamos a presentar una acusación constitucional, acto seguido e inmediato. Ahora dicen: ‘Vamos a construir los argumentos’. Entonces, ¿de qué estamos hablando?“.

“Si queremos ser serios, tengamos los argumentos, sepamos cuáles son los elementos de juicio para acusar y después presentemos la acusación. Aquí esto es el mundo al revés. Si se llega a presentar, los votos no están definidos a favor de uno y otro sector. Yo tengo la convicción de que nuestro sector político va a respaldar al ministro Rabat“, afirmó.

Así las cosas, indicó que desde el Gobierno darán “la pelea en esa instancia”, pero remarcó que el libelo “no tiene fundamentos jurídicos, tiene eslóganes y frases de corto plazo para lograr un impacto político“.

Asegura que no habrá más salidas en el Gobierno

Al ser consultado por las eventuales salidas que el Gobierno estaría evaluando, luego de que se revelara la denuncia por la Ley Karin en contra de la subsecretaria de Ciencia, Carolina Rossi, negó que ese fuera el caso.

“No, no hay más salidas. Nosotros hacemos nuestra función de gobernar. Tratamos donde hay diferencias de buscar puntos de encuentro. Y se ha hablado con las autoridades que correspondan. Y estamos procurando que el funcionamiento del Ministerio de Ciencia sea lo más llevadero posible“, aseguró.

Sobre las tensiones que existirían en el interior del Gobierno, Alvarado les restó importancia y sostuvo que “en todas las reparticiones de un Gobierno pueden existir legítimas diferencias y tensiones. Lo importante es trabajar para superarlas”.