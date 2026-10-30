Rojo Edwards respalda salida de Luis Silva y acusa “falta de lealtad” en su video sobre rebajas de condenas

El senador Rojo Edwards respaldó este viernes 30 de octubre la decisión del presidente José Antonio Kast de remover al subsecretario de Justicia, Luis Silva, luego de que publicara en redes sociales un video sobre la polémica por las rebajas de condenas a personas condenadas por delitos sexuales, sin informar previamente al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

“Las declaraciones podían darse en un contexto o ser interpretadas como una falta de lealtad, así que me imagino que eso es lo que ha tenido el presidente al tomar esta decisión. Creo que descomprime mucho el ambiente, especialmente el ambiente interno, así que yo quiero darle el apoyo a la decisión que tomó el presidente de la república”, señaló el parlamentario.

Rojo Edwards sostuvo que la salida de Silva demuestra que el video no había sido consultado, y que en una parte, la que más se viralizó, buscaba delimitar responsabilidades. Aun así, agradeció el trabajo del exsubsecretario, que a su juicio “hizo una muy buena labor”.

“Yo creo que descomprime la salida de Luis Silva, en particular dentro del propio oficialismo, porque lo que sí estoy seguro es que las declaraciones de ese video no cayeron bien, ni en el Poder Legislativo, ni en las personas que trabajan en el gobierno”, afirmó.

El senador agregó que el subsecretario había firmado gran parte de los decretos que permitieron las rebajas de condenas, por lo que su salida reduce el número de casos que se atribuyen al ministro. Sin embargo, aclaró que lo que se discute ahora es una eventual acusación constitucional contra Rabat.

Senador dejará de pedir la renuncia de Fernando Rabat

Rojo Edwards, quien había pedido en varias ocasiones la salida del ministro, explicó que dejará de plantearlo luego de que el Presidente lo respaldara públicamente: “Por supuesto que una vez que el presidente lo defiende, yo no voy a salir pidiendo la renuncia”.

“Cuando usted trabaja en equipo, y efectivamente uno puede tener posiciones distintas, y esas posiciones se pueden expresar, pero una vez que el presidente hace la cadena nacional y determina que se le va a defender, lo que tiene que hacer el equipo es reagruparse y defenderlo”, añadió.

No obstante, el parlamentario insistió en que lo ocurrido fue “un error gravísimo” del ministro. Aun así, dijo que no ve fundamentos para una acusación constitucional, porque hasta ahora no ha visto que Rabat haya infringido la Constitución o las leyes.

Según su análisis, la acusación se rechazaría en la Cámara de Diputados y, si no ocurre allí, en el Senado, donde a su juicio la oposición no reuniría los 26 votos necesarios.

Edwards advierte que Kast deberá evaluar el futuro de Justicia

El senador advirtió, en todo caso, que una vez superada esa instancia, el Mandatario tendrá que tomar una decisión sobre el futuro de la cartera: “El presidente va a tener que evaluar si el Ministerio de Justicia, sin uno de sus secretarios, y con un ministro que va a tener la dificultad de haber pasado por un proceso de acusación constitucional, tiene la capacidad de acometer”.

Respecto del diseño político del Gobierno, Rojo Edwards defendió al vocero, de quien dijo que está haciendo “una gran labor” pese a enfrentar una semana extremadamente difícil en su debut.

Sobre la posibilidad de que Silva pase al segundo piso de La Moneda, evitó pronunciarse, para no “pautear” al Presidente.