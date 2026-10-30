Partido Republicano reitera respeto y apoyo a las decisiones del Presidente Kast tras salida de Luis Silva del gobierno

El Partido Republicano abordó la salida de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia, valorando su gestión y respaldando la decisión del Presidente José Antonio Kast de nombrar a Josefina Soto como su reemplazante.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la colectividad, en la cual milita Silva, abordó su salida de la Subsecretaría, agradeciendo su “disposición y compromiso” durante su estadía en el cargo.

“Luis Silva es una persona que ha dedicado parte importante de su trayectoria al servicio público. Valoramos su disposición a asumir una tarea exigente desde el inicio de esta administración y el trabajo desarrollado durante estos meses”, señalaron.

Asimismo, valoraron el nombramiento de Josefina Soto como nueva cabecilla de la Subsecretaría. “Es una gran profesional, ha trabajado de la mano del Partido Republicano y sabemos que seguirá aportando a Chile con nuestras ideas y convicciones”.

La tienda política fundada por el presidente José Antonio Kast aseguró que “esta nueva etapa tiene además un desafío importante: poner a las víctimas en el centro, proteger a nuestros niños y avanzar con decisión en los cambios legales necesarios para que condenados por delitos sexuales contra menores no vuelvan a acceder a beneficios que rebajen sus penas”.

Tras ello, el Partido finalizó que “respetamos y apoyamos las decisiones que adopta el Presidente de la República respecto de la conformación de su equipo y confiamos en que Josefina realizará un gran aporte en esta tarea y en los desafíos que tiene por delante el Ministerio de Justicia”.