Vidal respalda remoción de Silva y critica su defensa: “La situación se hizo insostenible, el presidente hizo lo correcto”

El exministro de la Segegob, Francisco Vidal, respaldó este viernes la decisión del presidente José Antonio Kast de remover al subsecretario de Justicia, Luis Silva, tras la polémica por su declaración pública en la que se refirió a las rebajas de penas a pederastas.

El exsecretario de Estado sostuvo en CNN Prime que “la situación se hizo tan insostenible que yo creo que el presidente hizo lo correcto“.

Asimismo, criticó el argumento con el que el exsubsecretario se defendió en su declaración pública, en la que señaló que su firma en ciertos decretos para conceder beneficios penitenciarios se debía a que estaba “aplicando el criterio fijado por el propio ministro (Fernando Rabat)”.

“Lo del subsecretario Silva era realmente imprescindible (…) cuando uno asume como subrogante, asume las tareas del ministro. No es excusa decir que ‘yo, como era subrogante, no avaló la política que estoy firmando'”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que “si alguien tiene una discrepancia sustantiva con su ministro, con su línea política del ministerio, y le toca subrogar y no está dispuesto a firmar, antes de eso tiene que irse“.

Si bien indicó que “la vida de la política está llena de cosas complejas”, reiteró que nunca ha visto “nada así”. “Además (…) esto de intentar sacarse el pillo porque firmó como subsecretario es la aberración misma del aparato del Estado y del Gobierno“, criticó.

#CNNPrime | Francisco Vidal, exministro, por video de exsubsecretario Silva: “Esto de intentar sacarse el pillo porque firmó como subsecretario es la aberración misma del aparato del gobierno.” @ColombaEichholz

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Al ser consultado sobre si se castigó a la exautoridad por una deslealtad sobre la decisión política de las rebajas de condenas, Vidal aseguró que ese sería el caso.

“(Jaime) Bassa se pasó 45 pueblos”

El exministro también se refirió a las declaraciones del diputado Jaime Bassa (FA), en las que vinculó la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores a una supuesta red internacional de pedofilia, lo que gatilló una querella criminal en su contra de parte del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

“Bassa se pasó 45 pueblos. ¿Hablar de una red de pedofilia? Por favor… Hablemos en serio las cosas”, puntualizó.

#CNNPrime | Francisco Vidal, exministro, por dichos de Bassa sobre posible red de abuso a menores: “Bassa se pasó 45 pueblos. Hablemos en serio las cosas” @ColombaEichholz

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Respecto a la coordinación en la oposición, la exautoridad aseguró que “va cada día mejor”, aunque indicó que aún existen “diferencias objetivas en materia de seguridad”.

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