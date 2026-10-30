Biministro Alvarado reconoce “tensión” entre Lincolao y Rossi y admite que “algo no está funcionando bien entre ambas autoridades”

Esta tarde, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, abordó el conflicto que ocurre en el Ministerio de Ciencia ante el quiebre entre la ministra de la cartera, Ximena Lincolao, y su subsecretaria, Carolina Rossi.

La tensión entre ambas llegó a un punto cúlmine tras la salida del jefe de comunicaciones, Hernán Tello, y del asesor cercano a la subsecretaria, Nicolás Fuenzalida, lo que habría profundizado aún más la disputa de las autoridades y de sus respectivos cargos.

El biministro se refirió a esta crisis al ser consultado por la prensa acerca de la renuncia de alguna de las autoridades involucradas, descartando ello al señalar que “no, no hay más salidas”, en alusión a la reciente remoción de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia.

Tras ello, apuntó a que “nosotros hacemos nuestra función de gobernar. Tratamos, donde hay diferencias, de buscar puntos de encuentro”.

También reveló que La Moneda intervino, agregando que “se ha hablado con las autoridades que correspondan y estamos procurando que el funcionamiento del Ministerio de Ciencia sea lo más llevadero posible y cumpla con su misión y con su objetivo”.

“Es evidente que hay una tensión al interior y que algo no está funcionando bien entre ambas autoridades“, apuntó.

En esa línea, dijo que “en todas las reparticiones de un gobierno siempre pueden existir legítimas diferencias y tensiones. Lo importante es trabajar para superarlas“.