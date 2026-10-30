Flávio Bolsonaro desconoce las elecciones en Brasil y afirma que los resultados son “matemáticamente imposibles”

(EFE/CNN Chile)- El derrotado candidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, volvió a cuestionar este viernes la legitimidad de los recientes comicios en su país, al calificar los resultados de “matemáticamente imposibles”, y aseguró que la victoria del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se consumó mediante “un gol con la mano”.

“Hay muchas cosas inexplicables en estas elecciones, que matemáticamente es imposible que hayan ocurrido en el mundo real, a menos que, como dije, haya habido algún gol con la mano“, expresó el ultraderechista en una transmisión en vivo en sus redes sociales desde Estados Unidos, a donde huyó el pasado martes con su familia.

Tras huir a Estados Unidos, el senador publicó una carta en la que se proclamó el “verdadero presidente electo”, pero que a los minutos borró para subir otra en la que reemplazó aquello por “líder de Brasil”.

“Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes, sino también al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía”, sostuvo en la primera carta.

Asimismo, pidió a la comunidad internacional no normalizar “lo que está pasando en Brasil”, pese a que las elecciones ya han sido reconocidas por diversos países.