Fuerza laboral venezolana cae por 11° mes consecutivo en Chile y OCEC apunta a señales de emigración

La presencia de trabajadores venezolanos en el mercado laboral chileno continúa disminuyendo. En el trimestre julio-septiembre de 2026, la fuerza laboral de esa nacionalidad cayó 8% respecto del mismo período del año anterior y completó 11 meses consecutivos de retrocesos interanuales.

Los datos corresponden a un análisis del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La tendencia también se observa en la población venezolana en edad de trabajar, que disminuyó 5,8% en doce meses y acumuló igualmente 11 meses consecutivos de caídas.

En números absolutos, la población venezolana en edad de trabajar se redujo en 36.058 personas respecto del mismo trimestre de 2025. La fuerza laboral de esa nacionalidad, en tanto, disminuyó en 42.694 personas, mientras que el número de inactivos aumentó en 6.635.

Para el OCEC-UDP, estos resultados muestran que la disminución de la fuerza laboral se explica principalmente por una reducción de la población venezolana en Chile. Una proporción menor corresponde al traslado de personas desde la fuerza de trabajo hacia la inactividad.

A partir de estas tendencias, el observatorio identifica señales compatibles con un proceso gradual de emigración de ciudadanos venezolanos desde Chile. Se trata de una interpretación de los datos laborales y no de una medición directa de las salidas del país.

Más de 60 mil empleos asalariados formales privados menos

La disminución también se observa en el empleo asalariado formal del sector privado. Durante julio-septiembre, los trabajadores venezolanos registraron 60.879 puestos de este tipo menos que en el mismo trimestre del año anterior.

La situación contrasta con la de los extranjeros de otras nacionalidades, que sumaron 23.071 empleos asalariados formales privados en doce meses. Considerando a todos los trabajadores extranjeros, el saldo fue una disminución de 37.808 puestos.

Entre los trabajadores chilenos, este tipo de empleo cayó en 72.939 puestos respecto del mismo período de 2025.

Los 60.879 puestos corresponden específicamente al empleo asalariado formal en el sector privado. La cifra, por lo tanto, no equivale a la disminución total del empleo venezolano ni a la caída de su fuerza laboral.

La caída se concentra entre quienes llevan menos de cinco años en Chile

El tiempo de residencia muestra una de las diferencias más marcadas dentro de la población venezolana.

La fuerza laboral de quienes llevan menos de cinco años viviendo en Chile disminuyó en 52.728 personas respecto del mismo período del año anterior. La cifra equivale a una caída interanual de 35%.

Entre quienes llevan cinco años o más en el país ocurre lo contrario. En ese grupo, la fuerza laboral aumentó en 11.867 personas, equivalente a un crecimiento de 3,1%.

Los resultados muestran que la contracción se concentra exclusivamente entre quienes llevan menos tiempo residiendo en Chile.

Personas con educación superior completa concentran el descenso

El nivel educacional también muestra diferencias relevantes. La fuerza laboral venezolana con educación superior completa disminuyó en 53.818 personas en doce meses, una caída de 18%.

Entre quienes tienen un nivel educacional inferior a enseñanza secundaria completa hubo una reducción de 10.045 personas. En cambio, la fuerza laboral cuyo máximo nivel educacional es la enseñanza secundaria completa aumentó en 22.051.

Por edad, el descenso se concentra entre los 25 y 49 años, con mayor intensidad en el tramo de 25 a 34 años. En los grupos más jóvenes y entre las personas de 50 años o más, la fuerza laboral venezolana aumentó.

También existen diferencias importantes entre hombres y mujeres. La fuerza laboral de hombres venezolanos cayó 20,1% interanual, mientras que la de mujeres venezolanas creció 7,1%.

Por qué baja el desempleo venezolano si también cae el empleo

Los datos muestran un fenómeno que puede parecer contradictorio: la tasa de desempleo de los venezolanos disminuyó pese a que también cayó su nivel de empleo.

En julio-septiembre, la tasa de desocupación de la población venezolana llegó a 5,8%. Esto representa una disminución de 1,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.

La explicación está en el comportamiento de la fuerza laboral. Mientras esta cayó 8% interanual, el empleo venezolano disminuyó 6,7%.

Al reducirse la fuerza laboral con mayor intensidad que el empleo, también disminuyó la tasa de desocupación. El número de venezolanos desempleados cayó 24,4% en doce meses.

El comportamiento es diferente entre los extranjeros de otras nacionalidades. Excluyendo a los venezolanos, la fuerza laboral extranjera aumentó 4,9% interanual y el empleo creció 4,8%.

En el conjunto de la población extranjera, el empleo disminuyó 0,8% y la fuerza laboral cayó 1,3%. Su tasa de desocupación se ubicó en 7%, 0,5 puntos porcentuales menos que un año antes.

Las señales que OCEC asocia a una posible emigración

La disminución simultánea de la población venezolana en edad de trabajar y de su fuerza laboral es uno de los elementos que el OCEC-UDP vincula con un posible proceso gradual de emigración desde Chile.

A ello se suman los 11 meses consecutivos de retrocesos y la concentración de la caída entre quienes llevan menos de cinco años viviendo en el país.

El observatorio también considera la fuerte reducción del número de venezolanos desempleados. Su análisis plantea que las personas sin una fuente de trabajo tendrían una mayor propensión a salir del país que aquellas que se encuentran ocupadas.

Sin embargo, la Encuesta Nacional de Empleo permite observar la situación laboral de la población residente, pero no seguir individualmente a quienes dejan de formar parte de ella. Por eso, las cifras no permiten establecer por sí solas que todas esas personas hayan emigrado ni determinar hacia dónde se habrían trasladado.

La población venezolana continúa siendo la principal comunidad extranjera residente en Chile. El Censo 2024 contabilizó 669.408 personas nacidas en Venezuela, equivalentes al 41,7% de la población inmigrante internacional censada en el país.