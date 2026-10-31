Secuestro y homicidio de Martín Pérez: Fiscalía avanza en causa contra detenidos por crimen del joven

La investigación por el secuestro con homicidio de Martín Pérez Burgos, joven de 19 años encontrado muerto este viernes en Colina, tendrá una nueva jornada judicial durante este sábado.

Dos de las personas detenidas serán llevadas ante la justicia en el Centro de Justicia de Santiago. Según informó Radio Bío Bío, el Ministerio Público solicitaría ampliar sus detenciones hasta el lunes para continuar desarrollando diligencias.

Las audiencias forman parte de un proceso que se ha desarrollado de manera escalonada debido a que las detenciones se produjeron en distintos momentos.

Uno de los imputados ya fue formalizado y quedó en prisión preventiva. Otro detenido compareció ante la justicia durante el viernes y su detención fue ampliada hasta el lunes.

En total, cinco personas extranjeras fueron detenidas durante las diligencias por el crimen. Una mujer aprehendida en el operativo no fue formalizada al no establecerse hasta ahora una participación relevante en los hechos investigados.

El secuestro y homicidio de Martín Pérez

Martín Pérez Burgos desapareció el lunes 26 de octubre luego de llegar a Estación Central para encontrarse con otras personas.

De acuerdo con el fiscal jefe (s) de ECOH Metropolitana, Pablo Sabaj, el joven llegó voluntariamente al sector, pero posteriormente fue engañado para subir al vehículo en el que comenzó el secuestro.

Una de las hipótesis investigadas apunta a que el encuentro podría haber estado relacionado con una eventual compra de drogas. Esa línea forma parte de las diligencias y no ha sido establecida como un hecho definitivo.

Después del secuestro, Martín habría sido trasladado por distintos lugares utilizados para mantenerlo cautivo.

Sus captores comenzaron entonces a comunicarse con la familia y exigieron alrededor de $50 millones a cambio de liberarlo.

Durante la extorsión enviaron un registro en el que el joven aparecía amenazado con un arma. Su familia informó posteriormente que entregó parte del dinero solicitado.

Captores negociaron cuando Martín ya había sido asesinado

La investigación permitió establecer un antecedente clave para reconstruir la cronología del crimen: Martín habría muerto pocas horas después de ser secuestrado.

El fiscal Pablo Sabaj confirmó que las conversaciones posteriores para conseguir dinero de la familia se desarrollaron cuando el joven ya había fallecido.

“Todas las negociaciones que se hicieron a propósito del pago, lo solicitado en la extorsión, se hicieron con la víctima ya fallecida”, afirmó el persecutor.

La Fiscalía descartó así que la muerte se hubiera producido después de que fracasaran las negociaciones por el rescate.

Los antecedentes preliminares indican que quienes participaron de la extorsión continuaron exigiendo dinero pese a que Martín ya había sido asesinado.

El cuerpo de Martín Pérez fue localizado durante la tarde del viernes 30 de octubre en la comuna de Colina.

Carabineros confirmó que el homicidio se habría producido de manera paralela o poco después del secuestro. Los peritajes buscan precisar las circunstancias y el momento exacto de su muerte.

El hallazgo puso término a una búsqueda que había comenzado después de que la familia denunciara el secuestro y recibiera las primeras exigencias económicas.

La Fiscalía ECOH Metropolitana y el Departamento OS9 de Carabineros encabezan las diligencias del caso.

Fiscalía investiga posible origen carcelario

Otra de las líneas investigativas apunta a la planificación del secuestro.

Según explicó Sabaj, los antecedentes reunidos hasta ahora indican que la idea inicial y las primeras instrucciones para ejecutar el delito habrían provenido desde el interior de un recinto penitenciario.

La Fiscalía también informó que cuatro de las personas detenidas estarían directamente relacionadas con el secuestro. Entre los aprehendidos se encontraría además quien habría dado muerte a Martín.

La participación específica de cada imputado deberá establecerse durante la investigación y las respectivas audiencias judiciales.

Las diligencias continúan para determinar si existen otras personas involucradas en la planificación, ejecución o posterior extorsión vinculada al crimen.