Municipalidad La Reina instala barreras para evitar desbordes de quebradas ante nuevo sistema frontal

Ante la llegada de un nuevo sistema frontal y el riesgo de desbordes de quebradas, la Municipalidad de La Reina comenzó a instalar barreras de contención de agua en el sector precordillerano de Álvaro Casanova.

La medida busca prevenir nuevas inundaciones en la zona, luego de que las intensas precipitaciones registradas el pasado martes 27 de octubre provocaran una de las principales emergencias de la comuna.

Frente a la emergencia, equipos municipales desplegaron maquinarias y motobombas para enfrentar la situación. Además, se entregaron 1.012 sacos de arena y 615 metros de nylon para proteger los hogares de las familias afectadas.

En ese contexto, desde el 30 de octubre se inició la instalación de barreras perimetrales de contención de agua denominadas “Floodline”. Estas buscan proteger el sector ante posibles aumentos de caudal de las cuatro quebradas aledañas y evitar que el agua llegue hasta el canal.

La iniciativa se lleva adelante mediante un convenio de colaboración con la empresa británica HESCO, reconocida internacionalmente por sus sistemas modulares de protección rápida. Su implementación también contó con los trabajos de maquinaria de la Delegación Presidencial Regional.

Las estructuras poseen certificación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y están fabricadas con mallas soldadas y un revestimiento de geotextil americano de alta resistencia, diseñado para contener el arrastre de materiales y enfrentar grandes volúmenes de agua.

Actualmente, se han instalado 12 barreras, que cubren una extensión de 10,95 metros. Cada una tiene 1,22 metros de altura y 0,91 metros de ancho, y forman parte de las medidas preventivas impulsadas para reducir el impacto de eventuales inundaciones en el sector.

Por su parte, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, señaló que el municipio también trabaja en el desarrollo de gaviones plegables para desviar el curso del agua y prevenir nuevas inundaciones. “Lo que estamos haciendo ahora es ir concretando algunos temas que nos habían quedado, también fortaleciendo el trabajo de ingeniería para que aguante mejor un volumen de agua importante en la zona“, indicó.