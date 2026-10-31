Diputado Soto (PPD) tras salida de Silva: “La principal responsabilidad es del ministro Fernando Rabat”

La salida de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia no cerró los cuestionamientos de la oposición por las rebajas de condenas. El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, apuntó este sábado al ministro Fernando Rabat y pidió al Gobierno asumir responsabilidades políticas por la controversia.

“La renuncia del subsecretario Silva no es suficiente. Acá la principal responsabilidad por estos decretos es del ministro Fernando Rabat”, sostuvo Soto en una declaración difundida por su equipo.

El parlamentario cuestionó que el secretario de Estado continúe al frente del Ministerio de Justicia. “El Gobierno no lo puede seguir respaldando”, afirmó.

Soto sostuvo además que el Ejecutivo debe “asumir la responsabilidad política para dar una señal al país y empezar a recuperar la confianza que se ha perdido”.

“Desde esa perspectiva creemos que el Gobierno debe dar una señal y un cambio de rumbo en el Ministerio de Justicia”, agregó.

Oposición mantiene presión sobre Rabat

Los cuestionamientos de Soto se producen un día después de la salida de Luis Silva, quien dejó la Subsecretaría de Justicia tras la controversia generada por un video que publicó en sus redes sociales.

En el registro, Silva explicó su participación en la firma de decretos de rebaja de condenas mientras subrogaba a Rabat. El entonces subsecretario sostuvo que actuó aplicando el criterio jurídico establecido por el titular de Justicia.

Silva reconoció, posteriormente, que no había coordinado la publicación del video con Rabat.

Durante el viernes afirmó que no había considerado necesario consultarlo previamente porque su objetivo era informar a la ciudadanía.

Horas después se confirmó su salida del Gobierno y el nombramiento de Josefina Soto como nueva subsecretaria de Justicia.

La remoción de Silva no modificó la ofensiva de sectores de oposición contra Rabat. Parlamentarios continúan trabajando en una acusación constitucional contra el ministro por su actuación en la controversia de las rebajas de condenas.

El presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, también cuestionó que el cambio se haya limitado a la subsecretaría. Desde el Frente Amplio, su presidenta, Gael Yeomans, ratificó que continuarán buscando establecer las responsabilidades políticas del ministro.

Gobierno mantiene respaldo a Fernando Rabat

Desde el Ejecutivo, en tanto, se ha mantenido el respaldo a Rabat.

El biministro Claudio Alvarado defendió la continuidad del secretario de Estado y sostuvo que deberá participar en las medidas que busca implementar el Gobierno para enfrentar las consecuencias de la controversia.

Este sábado, Rabat también realizó una declaración pública tras el nombramiento de Josefina Soto como subsecretaria de Justicia.

El ministro señaló que junto a la nueva autoridad buscarán avanzar en la denominada ley Nunca Más, iniciativa anunciada por el Ejecutivo para modificar las reglas aplicables a las rebajas de condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.

“Las víctimas son la prioridad de este ministerio”, afirmó Rabat.

Investigación contra Rabat y Silva

La controversia tiene además una arista penal.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte inició una investigación a partir de la denuncia presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) contra Rabat y Silva por una eventual prevaricación administrativa.

La indagatoria está a cargo del fiscal regional Francisco Jacir y contará con apoyo especializado en materias de anticorrupción.

El objetivo de la investigación es establecer si los hechos denunciados constituyen delito y determinar eventuales responsabilidades penales.

En paralelo, la oposición mantiene la preparación de una acusación constitucional contra Rabat. La continuidad del ministro se mantiene así como uno de los principales focos políticos derivados de la controversia por las rebajas de condenas.