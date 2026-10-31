Ian Gillan, vocalista de Deep Purple, es hospitalizado tras sufrir una emergencia médica

Ian Gillan, histórico vocalista de Deep Purple, fue hospitalizado tras sufrir una emergencia médica, situación que obligó a la banda británica a postergar dos conciertos de su actual gira europea.

El grupo confirmó este sábado 31 de octubre que el músico de 81 años permanece internado.

Hasta ahora, Deep Purple no ha informado la naturaleza de la emergencia ni ha entregado detalles sobre su estado de salud.

La situación obligó a suspender el concierto que la agrupación tenía programado para este sábado en el QI Arena de Leipzig, Alemania.

También fue postergada la presentación prevista para el domingo 1 de noviembre en el Sporthalle de Hamburgo.

Deep Purple confirma hospitalización de Ian Gillan

La banda comunicó la noticia a través de sus redes sociales durante la jornada del sábado.

“Con gran decepción, Deep Purple debe anunciar que no podrá actuar según lo programado esta noche en el QI Arena de Leipzig y mañana por la noche en el Sporthalle de Hamburgo”, informó el grupo.

Deep Purple explicó que la decisión se produjo como consecuencia de “una emergencia médica que involucra a Ian Gillan”, la cual derivó en su hospitalización.

La agrupación reconoció que el anuncio se realizó con poca anticipación y lamentó las consecuencias para quienes tenían entradas para ambos espectáculos.

El grupo y su equipo se encuentran trabajando para encontrar nuevas fechas para las presentaciones de Leipzig y Hamburgo.

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Por el momento, no se han entregado antecedentes sobre el diagnóstico de Gillan ni sobre cuánto tiempo deberá permanecer hospitalizado.

Tampoco se ha anunciado oficialmente la suspensión de otros conciertos de la gira. En el sitio oficial de Deep Purple, las presentaciones posteriores a Hamburgo continúan programadas.