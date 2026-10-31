Condenado por abusar sexualmente de su hija salió más de 2 años antes de la cárcel: Luis Silva firmó rebaja tras 5 rechazos de libertad condicional

Un hombre condenado por abusar sexualmente de dos niñas, incluida su propia hija, obtuvo una reducción de 27 meses de cárcel, pese a que sus cinco intentos de acceder a la libertad condicional habían sido rechazados entre 2024 y 2026.
Según reveló este sábado The Clinic, el último rechazo ocurrió en mayo de 2026. El día 14, la Corte de Apelaciones desestimó un recurso de amparo presentado por su defensa, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema el 26 de ese mes.
Los rechazos se sustentaron en informes de Gendarmería que advertían un alto riesgo de reincidencia sexual. Una evaluación realizada en marzo de 2026 señaló que, pese a mantener buena conducta penitenciaria, el condenado minimizaba su responsabilidad y no presentaba avances significativos para prevenir nuevos abusos.
Sin embargo, el 20 de agosto el Ministerio de Justicia reconoció una rebaja de 27 meses por su comportamiento en prisión, mediante un decreto firmado por el subsecretario Luis Silva. La medida adelantó el término de su condena desde el 5 de noviembre de 2028 hasta el 5 de agosto de 2026.
El hombre había sido condenado en 2015 a penas de 12 años y 540 días de presidio por delitos de abuso sexual contra dos menores. Su caso forma parte de las reducciones de condena concedidas durante el Gobierno de José Antonio Kast a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, situación que ha generado cuestionamientos al Ministerio de Justicia.
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