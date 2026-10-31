Denuncian estafa por falsos arriendos en San Alfonso del Mar ofrecidos a través de TikTok

Una cuenta de TikTok fue denunciada por presuntamente ofrecer arriendos falsos de departamentos en San Alfonso del Mar, en Algarrobo, utilizando publicaciones con precios muy por debajo del mercado e incluso fotos de inmuebles reales cuyos dueños aseguran no haber autorizado su difusión.

El caso quedó al descubierto luego de que el propietario de uno de los departamentos detectara que su propia vivienda aparecía promocionada en esa cuenta. Según relató, reconoció de inmediato el inmueble por los muebles, las camas, la vista al mar y otros detalles del interior.

A partir de eso, de acuerdo a lo informado por LUN, presentó una querella por estafa ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. De acuerdo con su versión, la publicación ofrecía un departamento de cerca de 120 y 130 metros cuadrados por valores cercanos a los $70 mil u $80 mil por noche, cifras considerablemente inferiores a las que normalmente se cobran en ese sector.

La sospecha es que los responsables del perfil captaban interesados con estas ofertas atractivas y luego les pedían transferencias o depósitos anticipados para reservar. En uno de los casos relatados en el reportaje, una víctima recibió un catálogo de departamentos, eligió uno y transfirió la mitad del valor exigido. Solo después advirtió inconsistencias en los datos entregados y terminó bloqueado cuando intentó volver a contactarlos.

El abogado de los denunciantes, Patricio Carvalho, sostuvo que no saben cuántas personas pudieron haber caído en el engaño, pero advirtió que se trataría de un esquema fraudulento que utilizaba propiedades reales para dar apariencia de veracidad.

El reportaje también recoge la opinión del influencer financiero Francisco Ackermann, quien llamó a desconfiar de este tipo de publicaciones en redes sociales, advirtiendo que plataformas informales pueden dar una falsa sensación de seguridad. En esa línea, recomendó privilegiar sitios con mecanismos de verificación y respaldo para concretar arriendos vacacionales.