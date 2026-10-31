Senadora Balladares (RN) cuestiona manejo de crisis del Ejecutivo por rebaja de penas: “Los errores políticos traen consecuencias”

Esta jornada, la senadora y presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, abordó la gestión de crisis del Gobierno tras la rebaja de 56 penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

La timonel de RN abordó la posición de la colectividad por el manejo de esta polémica y sostuvo que “hoy, más que nunca, necesitamos resolver este problema y poder retomar la iniciativa en aquellos que son las urgencias de nuestro país”, según informó La Tercera.

“Los errores políticos traen consecuencias. Esta crisis está afectando al gobierno, a su agenda y desviando la atención de los problemas de los chilenos. Mientras nos concentremos en esta controversia, dejamos de avanzar en temas tan importantes como seguridad, empleo y economía”, apuntó.

En esa línea, Balladares manifestó que “fue el propio presidente quien reconoció que esto fue un error político grave. Por lo tanto, es natural que los parlamentarios de Renovación Nacional hagamos un análisis de la situación que hoy se enfrenta”.

Para la representante de la región del Maule, la inquietud de la tienda oficialista no implica cuestionar las decisiones del presidente José Antonio Kast, “sino es asumir nuestra responsabilidad como partido que apoya al gobierno”.

“La lealtad además implica decir cuando se están cometiendo errores y ayudar a solucionarlos“, cerró.