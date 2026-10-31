PNL acusa blindaje del Gobierno al presupuesto del INDH: “Es una muy mala señal política”

Esta jornada, la subjefa de la bancada del Partido Nacional Libertario (PNL), Paulina Muñoz, acusó un el blindaje de la Dirección de Presupuestos (Dipres) al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en el marco de la legislación del Presupuesto 2027.

La diputada abordó la decisión del gobierno de otorgar la calidad de gasto de ley permanente a los fondos del INDH, señalando que esta determinación es una “muy mala señal política“.

“Independiente de que años anteriores se haya repuesto la glosa en el Senado respecto del INDH, me parece una muy mala señal política que el gobierno lo haya blindado, independiente que se haya presentado una reforma”, agregó.

En ese contexto, la representante de la región de Los Lagos señaló que el INDH es un “objeto de instrumentalización” y que “en este aspecto el gobierno se equivocó y que pareciera que no tiene claro que las señales políticas son importantes para su sector“.

Concretamente, la Dipres determinó que los recursos del INDH debían clasificarse como gasto de ley permanente, debido a que la entidad fue creada por una ley que contempla su financiamiento.

Por este cambio, los parlamentarios no podrán reducir su presupuesto debido al artículo 67 de la Constitución, que otorga protección a las leyes permanentes.

De acuerdo a lo presupuestado, los dineros para este organismo ascenderían a los 16,9 mil millones de pesos el próximo año, es decir, un presupuesto de continuidad con mínimo aumento de 0,7%.