AFP acumulan ganancias por casi $450 mil millones a septiembre, pese a caída de 18,2% en sus utilidades

Las siete administradoras de fondos de pensiones (AFP) registraron utilidades conjuntas por $449.880 millones entre enero y septiembre de 2026, lo que representa una caída de 18,2% frente a los $549.925 millones obtenidos en el mismo período del año anterior.

Según informó Diario Financiero, el retroceso estuvo marcado por el desempeño del encaje, mecanismo que obliga a las AFP a mantener recursos propios invertidos en los mismos fondos que administran. Su rentabilidad bruta disminuyó 71,1%, desde $256.345 millones hasta $74.046 millones.

Sin embargo, al excluir el encaje y otras inversiones relacionadas, las ganancias de la industria aumentaron 5,4%, pasando de $343.732 millones a $362.375 millones.

Entre las administradoras, Capital presentó la mayor caída porcentual, con una disminución de 27,9% en sus utilidades, que llegaron a $73.290 millones. Le siguió Habitat, cuyas ganancias retrocedieron 22,1%, hasta $104.565 millones, mientras que Cuprum registró una baja de 21,6%, con $65.251 millones.

En el caso de Habitat, el rendimiento del encaje disminuyó 75,7%. La compañía explicó que este mecanismo replica la rentabilidad de los fondos de sus afiliados: “De esta forma, la compañía obtiene sobre este activo la misma rentabilidad que sus afiliados, tanto en períodos positivos como negativos”.

Por su parte, ProVida obtuvo ganancias por $99.271 millones, una disminución de 11,4%, mientras que PlanVital registró $46.242 millones, un 13,7% menos que en 2025. Modelo también presentó una caída de 12,2%, con utilidades por $45.819 millones.

UNO fue la única AFP que aumentó sus ganancias totales, al registrar $15.442 millones, un crecimiento de 18,9% respecto del mismo período del año anterior. Esto ocurrió pese a que la rentabilidad de su encaje disminuyó 37,5%.

La administradora, que mantiene la licitación de nuevos afiliados con una comisión de 0,46%, también registró un incremento de 36,7% en sus resultados al excluir el efecto del encaje.