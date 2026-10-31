“Nadie se salta la fila”: Ministro Poduje da 24 horas a expresidente de la Fetech para desalojar sus instalaciones

A través de su cuenta personal de X, el ministro Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, emitió una advertencia contra el expresidente de la Federación de Tenis de Chile (Fetech), respecto a la polémica desatada debido a una presunta ocupación ilegal de los terrenos por parte del exdirigente.

“Este terreno es del Serviu”, comenzó diciendo Poduje.

“Si el señor Milovan Kegevic no desarma su negocio ilegal y desocupa la propiedad en 24 horas, nos vamos a querellar por usurpación y los vamos a desalojar con Carabineros. Nadie se salta la fila”, señala el mensaje.

Este terreno es del SERVIU.

Si el señor Milovan Kegevic no desarma su negocio ilegal y desocupa la propiedad en 24 horas, nos vamos a querellar por usurpación y los vamos a desalojar con Carabineros. Nadie se salta la fila. https://t.co/sxV7JSZHpJ — Ivan Poduje (@MinistroPoduje) October 31, 2026

El reclamo de la Fetech

A través de un comunicado, la entidad afirmó que sus instalaciones, ubicadas en la calle Cerro Colorado en la comuna de Las Condes, continúan bajo la ocupación del deshabilitado presidente Milovan Kegevic y personas cercanas.

Desde la agrupación recordaron que la condición del dirigente por “la eventual falsificación de antecedentes universitarios, tanto de Kegevic como de quien actuó como su secretaria general, Valentina Marín”.

En esa línea, desde el organismo apuntaron a una investigación judicial y, más aún, que “nunca logró constituir válidamente un directorio, pues jamás reunió más de cuatro integrantes habilitados”.

Desde la organización explicaron que, pese a los intentos por concretar una reunión con Kegevich, es este quien “se ha negado a devolver las instalaciones, incumpliendo incluso sus propios dichos respecto de su entrega, esto debido a que todos los recursos que ha intentado interponer, tanto ante la justicia ordinaria como ante los tribunales electorales, han sido declarados inadmisibles”.