La disputa que divide al tenis chileno: Fetech exige a Kegevic devolver sede de Cerro Colorado y denuncia que sigue controlándola pese a su inhabilitación

La Federación de Tenis de Chile (Fetech) denunció que Milovan Kegevic, quien fue elegido presidente de la organización en junio, pero posteriormente quedó inhabilitado para ejercer el cargo, mantiene junto a personas de su entorno el control de la sede institucional de Cerro Colorado, en Las Condes.

El conflicto ocurre más de dos meses después de que Juan Bugueño asumiera la presidencia de la Fetech y luego de que su directorio fuera reconocido por el Registro Civil, World Tennis y el Instituto Nacional de Deportes (IND).

“La Federación de Tenis de Chile denuncia públicamente la grave situación que afecta a su sede institucional de Cerro Colorado, recinto que permanece bajo el control de hecho de Milovan Kegevic y personas de su entorno”, señaló la organización en un comunicado difundido el viernes.

La Fetech asegura que ha solicitado formalmente la restitución de las instalaciones, pero que Kegevic se ha negado a entregarlas.

¿Cómo comenzó el conflicto en la Federación de Tenis?

Kegevic ganó el 6 de junio las elecciones para presidir la Federación durante el período 2026-2030.

Sin embargo, su proclamación fue impugnada y poco más de un mes después la Comisión de Elecciones resolvió dejarla sin efecto.

Uno de los antecedentes centrales del proceso fueron los documentos académicos presentados por Kegevic y Valentina Marín, quien había sido elegida secretaria general.

La Universidad Bolivariana informó que ambos “no figuran en los registros académicos e históricos” de la institución y que ninguno aparece como titulado o graduado de esa casa de estudios.

Desde la Comisión de Elecciones, en tanto, se determinó entonces que ambos incumplían requisitos establecidos en la Ley del Deporte y los estatutos de la Federación.

El Tribunal Electoral de la Región Metropolitana confirmó posteriormente la inhabilidad de Kegevic para ejercer la presidencia.

Tras una serie de renuncias e inhabilidades, el directorio elegido originalmente quedó sin el número de integrantes necesario para funcionar. Una Asamblea General Extraordinaria celebrada el 27 de agosto recompuso la mesa y Juan Bugueño asumió la presidencia.

El nuevo directorio fue certificado posteriormente por el Registro Civil y reconocido por World Tennis. El 15 de octubre, el IND informó que también había actualizado oficialmente la composición de la directiva encabezada por Bugueño en sus registros.

El control físico de Cerro Colorado, sin embargo, siguió sin resolverse.

Ya el 9 de septiembre, la nueva administración informó que había concurrido a la sede para realizar el traspaso. Según señaló entonces la Fetech, representantes de Kegevic respondieron que “no abandonarían las dependencias ni harían entrega material de la sede”.

El conflicto volvió a escalar en octubre. La administración de Bugueño envió una comunicación exigiendo la restitución del inmueble y sostuvo que “los recursos ante la justicia electoral se encuentran agotados y no existe con Ud. controversia electoral pendiente”.

Fetech denuncia problemas con canchas, fiestas y recaudación

La nueva denuncia de la Federación va más allá de quién controla físicamente el recinto.

La organización afirma haber recibido reclamos de usuarios por las condiciones en que actualmente funciona Cerro Colorado.

“La FETECH ha recibido numerosos reclamos por el deterioro de las instalaciones, deficientes condiciones de mantención y dificultades para utilizar canchas previamente reservadas”, señala el comunicado.

La entidad agrega que existen denuncias por “ruidos molestos por la realización de fiestas a altas horas de la noche” y por la presencia de personas que estarían durmiendo en el recinto. La propia Federación precisa que estos últimos antecedentes todavía están siendo verificados.

Otro punto denunciado se relaciona con el dinero obtenido por el uso de las canchas.

“La Federación ha acreditado que los recursos recaudados mediante ese sistema no ingresan a sus cuentas bancarias institucionales, desconociéndose quién los recibe y cuál es su destino”, aseguró la organización respecto de una plataforma particular utilizada para gestionar los arriendos.

La Fetech vinculó esta situación con otro episodio ocurrido durante la crisis institucional.

En agosto, la administración encabezada por Kegevic solicitó que parte de la recaudación por venta de entradas de la serie de Copa Davis entre Chile y España fuera transferida directamente a cuentas de proveedores particulares.

Entre las cuentas señaladas se encontraba una perteneciente al propio Kegevic.

De acuerdo con los antecedentes conocidos entonces, las transferencias finalmente no se concretaron.

La Federación afirmó, ahora, que desarrolla “todas las acciones judiciales y administrativas necesarias” para recuperar Cerro Colorado, establecer qué ha ocurrido con los recursos provenientes del arriendo de las canchas y determinar eventuales responsabilidades.

Mientras eso ocurre, el directorio encabezado por Bugueño continúa ejerciendo la conducción institucional de la Fetech.

La disputa que permanece abierta es, principalmente, por el control material de una sede que la nueva administración sostiene que Kegevic debe restituir.