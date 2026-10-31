Paro de camioneros continúa de forma indefinida en San Antonio por desacuerdo en tarifas de fletes

Durante esta tarde, se confirmó la continuidad del paro indefinido de camioneros que se desarrolla en San Antonio, región de Valparaíso.
La información fue confirmada a través de las redes sociales de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDCC).
Manuel Araya, presidente de la agrupación de camioneros independientes de San Antonio, organización que reúne a los transportistas movilizados, señaló que la protesta persistirá.
La decisión fue ratificada debido a “la negativa de los generadores de mejorar las tarifas de fletes“.
La movilización responde a la negativa de las empresas generadoras de carga para mejorar las tarifas de fletes, sumado al alza en el precio del diésel y la instalación de cuatro nuevos pórticos con cobro TAG en la Ruta 78.
Debido al despliegue, las faenas en los recintos logísticos como Sitrans, Agunsa y D&C permanecen interrumpidas, impidiendo el flujo habitual desde y hacia los terminales marítimos.
SIGUE INDEFINIDO PARO CAMIONERO EN SAN ANTONIO
Manuel Araya, presidente de Agreporsai, que agrupa a los transportistas movilizados, informó que la protesta continúa, ante la negativa de los generadores de mejorar las tarifas de fletes. https://t.co/Gp7Dfe9QWF
— Confederación Nacional Dueños De Camiones De Chile (@CNDCCHILE) October 31, 2026
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