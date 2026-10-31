Tras dichos sobre supuesta “red de pedofilia”: UDI lleva a Jaime Bassa ante Comisión de Ética

La controversia por las declaraciones del diputado Jaime Bassa (FA) sobre las rebajas de condenas llegó a la Comisión de Ética de la Cámara.

Los parlamentarios UDI Flor Weisse y Sergio Bobadilla presentaron un requerimiento contra el legislador y solicitaron que se evalúen eventuales sanciones.

La acción había sido anunciada durante la semana por representantes de la UDI y otros partidos de oposición, luego de que Bassa relacionara las rebajas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores con una supuesta organización criminal internacional.

“Esto no es un error. Es una manifestación más de una red de pedofilia internacional”, afirmó el diputado el martes.

Tras sus declaraciones, parlamentarios de distintos sectores cuestionaron que Bassa formulara una acusación de esa magnitud sin exhibir antecedentes que la sustentaran.

El diputado PPD José Montalva, por ejemplo, señaló que una afirmación de esa gravedad requiere “antecedentes concretos” y planteó que, si existen, deben ser entregados a la Fiscalía.

Bassa, sin embargo, no se retractó. “Mantengo mis dichos y espero la notificación”, respondió el miércoles ante el anuncio de que sería llevado a la Comisión de Ética.

Rabat también anunció acciones contra Bassa

La controversia abrió además otro frente entre Bassa y el ministro de Justicia, Fernando Rabat. El secretario de Estado anunció que encargó la preparación de una querella criminal luego de considerar que las declaraciones del parlamentario afectaron su honra.

Bassa respondió acusando al ministro de desviar la atención de la controversia por las rebajas de condenas.

También reiteró sus cuestionamientos a la gestión de Rabat y sostuvo que no modificará su posición ante la acción judicial anunciada.

En paralelo, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte mantiene abierta una investigación contra Rabat y el ahora exsubsecretario de Justicia Luis Silva por una denuncia de eventual prevaricación administrativa vinculada a las rebajas de condenas.

La indagatoria se originó en una denuncia presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS).

El requerimiento contra Bassa abre ahora una discusión distinta, de carácter parlamentario. Será la Comisión de Ética la encargada de revisar la presentación y determinar si corresponde aplicar alguna medida disciplinaria.