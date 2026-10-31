“Las víctimas son la prioridad”: Ministro Rabat da la bienvenida a Josefina Soto como nueva subsecretaria de Justicia

A través de una publicación en sus redes sociales, y en medio de una crisis que ha desatado el otorgamiento de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, dio la bienvenida a la nueva subsecretaria de la cartera, Josefina Soto.

La abogada de la Pontificia Universidad Católica llegó al puesto que ocupaba Luis Silva, quien fue removido de su cargo en medio de la controversia y tras publicar un video en Instagram sin informar a su superior, en donde señalaba que firmó los decretos “aplicando el criterio fijado por el propio ministro (Fernando Rabat)“.

Mediante una publicación en X, el secretario de Estado dio la bienvenida a Soto, apuntando: “Juntos sacaremos adelante la ley Nunca Más y aseguraremos que el Estado proteja a los niños, niñas y adolescentes. Las víctimas son la prioridad de este ministerio. Bienvenida, subsecretaria”.

Doy la bienvenida a Josefina Soto como nueva subsecretaria de Justicia. Juntos sacaremos adelante la ley Nunca Más y aseguraremos que el Estado proteja a los niños, niñas y adolescentes. Las víctimas son la prioridad de este ministerio. Bienvenida, subsecretaria. — Fernando Rabat (@MinistroRabat) October 31, 2026

Cabe recordar que Soto ya se había desempeñado en el sector público, como coordinadora legal y administrativa del Ministerio de Hacienda entre 2018 y 2022, durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera. Anteriormente, fue jefa de gabinete del ministro de Energía, entre 2011 y 2024.

En 2023 integró el Comité Técnico de Admisibilidad del segundo proceso constitucional y entre 2022 y 2026 estuvo a cargo del Área de Fiscalización del Centro de Estudios Ideológicos Republicanas.