Senadores de distintas bancadas presentan proyecto para derogar ley que permite rebaja de penas

Los senadores Arturo Squella (Rep), Andrés Longton (RN), Karim Bianchi (Ind) y Pedro Araya (PPD) presentaron un proyecto de ley que busca derogar la normativa que permite reducir las penas de cárcel por buena conducta, en medio de la controversia por los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

La iniciativa busca derogar la Ley N° 19.856, que permite reducir penas de cárcel por buena conducta y establecer que la supresión del beneficio no modifica las penas impuestas por tribunales, las que deberán cumplirse de manera íntegra.

Los parlamentarios habían impulsado inicialmente una propuesta para precisar la exclusión de los condenados por delitos sexuales contra menores, establecida en 2022. Sin embargo, tras analizar el funcionamiento de la normativa y sostener conversaciones con distintos sectores, decidieron avanzar hacia su derogación.

Los autores del proyecto señalaron que, si bien la reinserción es importante, la reducción de condenas se superpone con la libertad condicional, que cumple una función similar, pero contempla mayores resguardos. Esto, porque evalúa el riesgo de reincidencia, supervisa al beneficiado y permite revocar la medida.

En cambio, la reducción de condena se basa únicamente en la conducta del interno dentro del penal, extingue anticipadamente parte de la pena y permite su liberación sin supervisión posterior.

En ese sentido, los legisladores sostuvieron que fortalecer la reinserción requiere mecanismos coherentes, con evaluación individual y controles que acompañen el retorno a la sociedad. La iniciativa mantiene la libertad condicional y los beneficios intrapenitenciarios.