Expo Emprende 2026 reúne 60 stands en Parque Arauco y tendrá entrada gratuita hasta este domingo

Con la participación de emprendedores locales y una oferta de productos artesanales y de diseño, Expo Emprende 2026 desarrolla su quinta edición en Parque Arauco Kennedy, en la comuna de Las Condes. La feria comenzó este jueves y se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre, con entrada gratuita.

La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Las Condes junto a Parque Arauco, cuenta con 60 stands, de los cuales 48 corresponden al Departamento de Desarrollo Local y 12 al Departamento de Discapacidad e Inclusión. El encuentro busca ampliar las oportunidades de comercialización y promover el emprendimiento inclusivo.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, destacó el apoyo municipal a estos negocios: “Solo durante 2025 capacitamos a más de 1.250 emprendedores y habilitamos más de 1.700 cupos en espacios de comercialización. Hoy seguimos fortaleciendo ese trabajo, porque queremos que todos tengan oportunidades de crecer, dar a conocer sus productos y fortalecer sus negocios”.

Por su parte, Cinthia Hurtado, Center Manager de Parque Arauco Kennedy, destacó la colaboración: “En Parque Arauco buscamos conectar de manera permanente con la comunidad. Desarrollar esta quinta versión de Expo Emprende nos permite visibilizar el talento local y ofrecer a nuestros visitantes una experiencia con sentido, apoyando el crecimiento de emprendedores que aportan innovación y un gran valor inclusivo a nuestro entorno”.

La programación también contempla actividades y talleres gratuitos, con participación por orden de llegada. Para este viernes 30 de octubre se programaron sesiones de masoterapia, boccia, musicoterapia para niños y niñas y gastronomía inclusiva.

Además, la feria dispone de un punto de atención municipal para realizar trámites relacionados con la Tarjeta Vecino y recibir orientación especialmente dirigida a personas mayores.

Expo Emprende 2026 se realiza en el Espacio Vértice, ubicado en la Zona D, piso 1 de Parque Arauco Kennedy, y permanecerá abierta al público hasta este domingo 1 de noviembre, con acceso gratuito.