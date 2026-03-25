Pese a anuncio del gobierno, ENAP informa que parafina también sube $138,5 por litro y Macaya llama a la gente a “no comprar parafina todavía”

¿Pero por qué ocurrió eso? La razón, según explicó el senador UDI, Javier Macaya, es que aún se tramita en el Parlamento la ley que permita avanzar en su reducción.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su Informe de Precios Estimados de Combustibles para la semana del jueves 26 de marzo al miércoles 1 de abril de 2026.

En esa línea ratificó la fuerte alza del precio de los combustibles: 93 octanos: + $372,2 por litro; 97 octanos: + $391,5 por litro; y Diésel: + $580,3 por litro.

Pero la parafina también registró un incremento. Ya que el organismo comunicó un alza de 138,5 pesos por litro. Esto pese a anuncio del gobierno, en específico del ministro de Hacienda, Jorge quiroz, de que dicho combustible bajaría su valor.

¿Pero por qué ocurrió eso? La razón, según explicó el senador UDI, Javier Macaya, es que aún se tramita en el Parlamento la ley que permita avanzar en su reducción.

“Y mientras el decreto no sea publicado, mientras la ley no sea aprobada y publicada en el gobierno oficial, faltan dos trámites todavía, la recomendación, y creo que esto es una recomendación ciudadana, no comprar parafina todavía, tratar en lo posible de que se genere una postergación de ese consumo, fundamentalmente porque esa rebaja se va a ver reflejada en los próximos días”, afirmó.