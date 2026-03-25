Enap informa histórica alza de las bencinas tras modificaciones al Mepco y crisis del petróleo en Medio Oriente

El organismo formula el informe en medio de la crisis petrolera por el conflicto armado en Medio Oriente y los cambios hechos por el Gobierno al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su Informe de Precios Estimados de Combustibles para la semana del jueves 26 de marzo al miércoles 1 de abril de 2026, en el que se informó una histórica alza de precios en medio de la crisis petrolera generada por el conflicto armado en Medio Oriente y los ajustes al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

La estatal recordó que entre sus funciones principales está comercializar derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta al público.

Además, precisó que ENAP no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno, por lo que este informe no determina valores al consumidor final, los que dependen de un mercado abierto y competitivo.

Combustibles: Estimación de precios para la última semana de marzo

Gasolina 93 octanos: + $372,2 por litro.

Gasolina 97 octanos: + $391,5 por litro.

Kerosene: + $138,5 por litro.

Diésel: + $580,3 por litro.

GLP de uso vehicular: + $11,0 por litro.