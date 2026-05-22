Nuevo avistamiento de puma en Paine alerta a vecinos: Municipio pide no acercarse ni perseguirlo

Un nuevo avistamiento de un puma alertó a vecinos de la comuna de Paine, en la Región Metropolitana.

La situación fue informada durante la noche del jueves por la municipalidad, a menos de dos días de que otro ejemplar fuera visto en la misma comuna, caminando sobre los techos de algunas viviendas.

Según los antecedentes preliminares, el felino fue captado por vecinos en un sector ubicado entre La Aparición y Chada. En un registro audiovisual se observa al animal cerca del portón de acceso a una vivienda, antes de huir del lugar.

Municipio de Paine llamó a no acercarse al puma

A través de una publicación en Instagram, la Municipalidad de Paine informó que ya fueron activados los protocolos y coordinaciones con los organismos competentes para monitorear la situación.

“Hacemos un llamado a vecinas y vecinos a mantener la calma, resguardar mascotas y animales de crianza durante la noche y evitar cualquier acercamiento al ejemplar”, señaló el municipio.

La administración comunal también pidió no perseguir ni intentar dañar al animal, debido a que se trata de fauna silvestre protegida.

“Solicitamos no perseguirlo ni intentar dañarlo, ya que se trata de fauna silvestre protegida”, agregaron.

¿Qué hacer ante un nuevo avistamiento?

Desde la municipalidad indicaron que la información que pueda aportar la comunidad será clave para el seguimiento del caso.

Ante nuevos avistamientos o antecedentes relevantes, el municipio pidió comunicarse con Paine+Seguro al 1517.

Por ahora, no se ha informado si el puma fue capturado. Tampoco se han conocido declaraciones del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) respecto a este nuevo avistamiento.