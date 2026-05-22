Corte de agua en la RM: Revisa horarios y comunas afectadas por interrupción de 36 horas

Un corte de agua potable de 36 horas afectará desde este viernes a sectores de ocho comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos programados por Aguas Andinas.

La interrupción del suministro comenzará el viernes 22 de mayo a las 20:00 horas y se extenderá hasta el domingo 24 de mayo a las 08:00 horas.

Según informó la sanitaria, los trabajos corresponden a obras de renovación en uno de los principales acueductos de la Región Metropolitana, infraestructura que abastece a cerca de 143 mil clientes en sectores del sur de Santiago.

¿Qué comunas estarán afectadas por el corte de agua?

El corte afectará a sectores acotados de ocho comunas de la capital. En el caso de La Cisterna, la suspensión del servicio será en toda la comuna.

Puntos de abastecimiento por comuna

Durante la interrupción del servicio, Aguas Andinas dispondrá puntos de abastecimiento de agua potable en las comunas afectadas.

El Bosque:

Temuco N° 810.

Jorge Teillier N° 924.

Vecinal Oriente N° 13340.

Juan Solar Parra N° 1228.

Baquedano N° 9664.

Agustín Calderón Rojas N° 11563.

Portales N° 1095.

Las Perlas N° 11270.

Las Esquilas N° 1430.

Juan Sebastián Bach N° 12015.

Las Pataguas N° 11882.

Llancahue esquina Indio Jerónimo.

Navarino N° 896.

Madrid N° 670.

Cacique Uno Pillán N° 10201.

Las Parcelas N° 1897.

General Carvajal N° 12054.

María Luisa Bombal N° 13149.

Av. Central N° 35.

Capricornio N° 9703.

Universo N° 10190.

Santa Elena N° 956.

La Cisterna:

Fernández Albano esquina Gran Avenida.

Sergio Ceppi esquina Colón.

Iquique esquina Fuenzalida Urrejola.

Alcalde Barrera esquina Inés Rivas.

Julio Covarrubias esquina Vicuña Mackenna.

Inés Rivas esquina Rosario de Santa Fe.

Santa Anselma N° 377.

Pedro Aguirre Cerda esquina Gran Avenida.

Isabel la Católica esquina Chile España, Plaza Cervantes.

Ignacio Echeverría esquina Paraguay.

La Florida:

Trinidad esquina Calle Uno.

San José de la Estrella esquina Santa Raquel.

San José de la Estrella esquina Punta Arenas.

Rafael Matus esquina Santa Raquel.

María Elena esquina Santa Raquel.

Bahía Catalina esquina María Elena.

Julio César N° 10905, CESFAM Los Quillayes.

La Granja:

Cardenal Raúl Silva Henríquez esquina Las Uvas y El Viento.

Vicuña esquina Pedro Lira.

San José de La Estrella esquina Vicuña.

Canto General esquina Sofía Eastman de Hunneus.

Parinacota esquina Socoroma.

Cristóbal Colón esquina Leif Ericson.

Las Uvas y El Viento esquina Av. El Parque.

Alfredo Valenzuela esquina Mauricio Rugendas.

Los Lirios esquina San José de La Estrella.

La Pintana:

Gabriela Figueroa esquina Observatorio.

Joaquín Edwards Bello esquina Pedro Hunneus.

Pío X N° 10739.

La Serena esquina General Arriagada.

San Bernardo:

Salvador Allende esquina Luis Emilio Recabarren.

18 de Abril esquina pasaje Poeta Pablo Neruda.

Socompa esquina Torompuri.

Santa Carolina esquina Santa Mercedes.

Santa Marta esquina Archipiélago Juan Fernández.

Incahuasi esquina San David.

Santa Mercedes esquina Ojos del Salado.

Bombero Víctor Silva esquina Balmaceda.

Santa Mercedes esquina Bombero Benjamín Lazo.

San Miguel:

Sebastopol esquina Macaroff.

Tannenbaum esquina León de La Barra.

Moscú esquina Santa Fe.

San Ramón:

Nueva Fuenzalida Urrejola esquina Alvear.

Santa Ana esquina Rivadavia.

El Parrón esquina Elías Fernández Albano.

Argentina esquina Pedro Aguirre Cerda.

Guatemala esquina Santa Rosa.

Elías Fernández Albano esquina Brasil.

Ecuador esquina Ayacara.

Independencia esquina Bolivia.

La empresa recomendó a los vecinos de las zonas afectadas juntar agua con anticipación y revisar los canales oficiales de Aguas Andinas ante eventuales actualizaciones del servicio.