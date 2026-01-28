Estas son las penas que Fiscalía solicita para los 10 imputados del Caso Audios: Llegan hasta los 20 años de presidio

La acusación del Ministerio Público contempla solicitudes de presidio que llegan a 20 años y apunta a juicio oral para los involucrados en el audio masivamente difundido, según la fiscal Lorena Parra. El listado incluye a Daniel Sauer, Leonarda Villalobos, los hermanos Jalaff y otros siete imputados.

La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó penas de presidio que llegan hasta los 20 años en el Caso Audios (o Caso Factop), tras cerrar la investigación el 16 de enero y presentar acusación contra diez imputados.

El detalle incluye a Luis Hermosilla, Rodrigo Topelberg, Daniel Sauer, Leonarda Villalobos, los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, entre otros.

En CNN Prime, la fiscal regional Lorena Parra sostuvo que la causa avanza hacia una audiencia de preparación de juicio oral y recalcó que los involucrados en el audio masivamente difundido llegarán a juicio oral “sin ninguna duda”.

Las penas solicitadas por la Fiscalía: la lista completa

De acuerdo con el detalle conocido tras la acusación, el Ministerio Público pidió penas privativas de libertad para los diez acusados (4 de ellas constatadas por la investigación de Diario Financiero), además de otras sanciones como multas e inhabilidades, con diferencias según cada caso.

Daniel Sauer: 20 años de presidio.

Leonarda Villalobos: 18 años de presidio.

Luis Hermosilla: 14 años de presidio.

Álvaro Jalaff: 13 años de presidio mayor en su grado medio.

Antonio Jalaff: 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio.

Ariel Sauer: 14 años de presidio mayor en su grado medio.

Luis Flores: 12 años de presidio mayor en su grado medio.

Rodrigo Topelberg: 7 años de presidio mayor en grado medio.

Cristián Menichetti: dos penas que suman 6 años y 2 días.

Luis Angulo: 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.

Quiénes van a juicio oral, según la fiscal Parra

Durante su conversación con CNN Chile, Parra explicó que el paso siguiente debiera ser la fijación de una audiencia de preparación de juicio oral y abordó la posibilidad de salidas abreviadas. “Son 10 acusados. Existe la posibilidad de que podamos arribar a algunos abreviados, pero respecto de otros acusados no hay ninguna posibilidad”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que el objetivo del Ministerio Público es que lleguen a juicio oral Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer. “Los acusados que van a llegar a juicio oral son, primero, los que están involucrados en el audio. De eso no hay ninguna duda”, apuntó.

Parra también descartó salidas alternativas si no se acepta el delito de soborno: “No, ninguna. De hecho, la causa se cerró, se acusó y las penas que se piden son penas importantes”, dijo.

“Subestimó el sistema entero”: lo que dijo Parra sobre Hermosilla

En la misma entrevista, la persecutora abordó el vínculo previo que tuvo con Hermosilla y la pregunta sobre si él creyó que la investigación no avanzaría. “Yo creo que subestimó el sistema entero y pensó probablemente que no se iba a hacer nada”, afirmó.

Consultada sobre si ese cálculo pudo relacionarse con la relación previa, respondió: “Es probable. Creo que él le atribuyó una importancia que no tenía. Se imaginó cosas que no habían ocurrido”. Parra añadió que Hermosilla “nunca me pidió nada, ni yo tampoco nunca le pedí nada”, según sus palabras.

Lo que viene después para el Caso Audios, Factop y sus imputados

El detalle de penas fija el tamaño del riesgo penal que enfrenta cada imputado y anticipa el diseño de la etapa judicial que viene, con la Fiscalía apuntando a juicio oral para el núcleo del caso asociado al audio masivamente difundido.

También se vuelve central el debate sobre abreviados y estrategias de defensa: según lo reportado, algunos abogados pedirían la reapertura de la investigación. En el caso de Topelberg, cercanos señalaron que su defensa afina detalles para un juicio abreviado.

Tras la acusación presentada y el cierre de la investigación, el proceso queda a la espera de definiciones del tribunal, incluida la audiencia de preparación de juicio oral mencionada por la fiscal Parra