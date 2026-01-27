Caso Audios: Fiscal Lorena Parra afirma que Luis Hermosilla la “subestimó” y “pensó que no se iba a hacer nada”

Consultada en CNN Prime sobre si cree que Hermosilla pensó que ella no avanzaría en la investigación del Caso Audios debido al vínculo previo que habían tenido, la persecutora señaló: “Es probable. Creo que él le atribuyó una importancia que no tenía. Se imaginó cosas que no habían ocurrido”.

En entrevista en CNN Prime, la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, se refirió a los avances de la investigación del denominado Caso Audios, Caso Factop y la arista Parque Capital, y abordó los escenarios judiciales que se abren tras la presentación de las acusaciones.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si habrá más juicios abreviados o si las causas avanzarán hasta un juicio oral, la persecutora explicó que el siguiente paso debiera ser la fijación de una audiencia de preparación de juicio oral.

“Son 10 acusados. Existe la posibilidad de que podamos arribar a algunos abreviados, pero respecto de otros acusados no hay ninguna posibilidad. Los acusados que van a llegar a juicio oral son, primero, los que están involucrados en el audio. De eso no hay ninguna duda”, subrayó.

En ese contexto, precisó que el objetivo del Ministerio Público es que a esa instancia lleguen Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer.

Respecto de un eventual escenario en que Hermosilla, Villalobos y Sauer no acepten el delito de soborno, Parra fue enfática en descartar salidas alternativas. “No, ninguna. De hecho, la causa se cerró, se acusó y las penas que se piden son penas importantes”, afirmó.

Sobre las expectativas de condena, detalló que “las penas que nosotros estamos pidiendo en esos casos son privativas de libertad, son penas importantes, son penas altas porque son muchos los delitos”.

En ese sentido, precisó que, de acuerdo con la suma de ilícitos, la pretensión del Ministerio Público es de 20 años para Daniel Sauer, 18 años para Leonarda Villalobos y 14 años para Luis Hermosilla. “Esa es nuestra pretensión y esperamos que el tribunal la acoja; esperamos probar los hechos en el juicio oral”, añadió.

Por su parte, el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Juan Pablo Araya, complementó que espera que algunos imputados declaren durante el juicio. “Esperaría que particularmente algunos declaren en el juicio y reconozcan su participación en hechos respecto de los cuales hay abundante prueba”, sostuvo.

Asimismo, agregó que espera que “repliquen en el juicio las declaraciones prestadas en Fiscalía, en la parte que sí pudo, entre comillas, esclarecer algún punto, y que eso eventualmente nos permita plantear al tribunal la aplicación de un atenuante de colaboración”, aunque advirtió que ello dependerá en gran medida de la estrategia de las defensas.

En cuanto a la solicitud de penas para Álvaro y Antonio Jalaff, el persecutor aclaró que también son penas privativas de libertad. “Se están solicitando 13 años para Álvaro Jalaff y 10 años y un día para Antonio Jalaff”, dijo.

“Yo creo que Hermosilla subestimó el sistema entero”

Por otro lado, al ser consultada sobre si hace alguna autocrítica respecto de su relación con el abogado Hermosilla, o si debió transparentar antes que le solicitó ayuda para su nombramiento en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Parra respondió: “Claramente no le pasaría el currículum de nuevo. Ese es un acto que fue bien inocuo”, y recalcó que “lo único que pretendía era que se conociera mi desempeño; de hecho, mi currículum refiere muchos casos acerca de mi trayectoria y nunca estuvo condicionado a nada”.

“El mayor ejemplo de aquello es que no me inhabilité en la causa, porque no había causal de inhabilidad”, aseguró, y añadió que en su momento esta situación fue comunicada a su respectiva jefatura.

Respecto de si hubiese sido oportuno informar públicamente sobre ese vínculo, sostuvo: “¿Cuál habría sido el objetivo? ¿En qué habría cambiado? Nosotros estábamos decididos a investigar. El teléfono lo incautamos nosotros con orden judicial. Extrajimos la información nosotros con orden judicial. Esos chats se pusieron en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE)”.

Al ser consultada sobre qué cree que esperaba Hermosilla, concluyó: “Yo creo que subestimó el sistema entero y pensó probablemente que no se iba a hacer nada. Pero quien nada hace, nada teme. Cuando recibimos este audio y abrimos de oficio, y después recibimos el celular, dijimos: esto es grave, hay que investigarlo, y se formó un equipo. Nunca pensamos en una cosa distinta. Ahora, lo que él hubiese pensado en realidad escapa de nuestra posibilidad”.

En esa perspectiva, Parra consideró que sus capacidades fueron subestimadas.

—¿Usted cree que él pensó que usted no iba a avanzar en la investigación por el vínculo que había tenido con él?

—Es probable. Yo creo que él le atribuyó una importancia que no tenía. Se imaginó cosas que no habían ocurrido. Yo debo ser muy honesta: él nunca me pidió nada, ni yo tampoco nunca le pedí nada. Él nunca estuvo condicionado a nada. Eso es importante que quede claro.