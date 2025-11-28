“Estoy muy contento acá”: Pellegrini descarta reuniones con la ANFP para asumir en La Roja y reafirma su compromiso con el Betis

El técnico chileno aclaró que no ha recibido delegaciones ni llamados desde la ANFP, pese a las versiones que lo vinculaban a la selección chilena.

Manuel Pellegrini negó este jueves cualquier tipo de acercamiento con la ANFP para asumir la banca de La Roja, desmintiendo las versiones que circularon durante la semana y que lo situaban como la principal opción para reemplazar al actual cuerpo técnico de la selección chilena.

El entrenador del Real Betis, consultado tras la victoria de su equipo ante Ultrecht por la Europa League, señaló que no existe contacto alguno con dirigentes del fútbol chileno. “Ni he conversado con el presidente ni ha venido ninguna delegación de la selección chilena para acá. Lo he dicho muchas veces”, afirmó en conferencia de prensa al responder la pregunta del periodista chileno Eugenio Salinas.

Pellegrini recordó que siempre expresó su deseo de dirigir a Chile antes del final de su carrera, aunque insistió en que hoy ese escenario no está sobre la mesa. “Estoy muy contento y comprometido con el Betis acá en España, y también he dicho que me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a la selección chilena en un Mundial o al menos en la Copa América”, comentó.

El técnico también descartó cualquier condicionamiento respecto al actual presidente de la ANFP, Pablo Milad, uno de los rumores que surgió en medios nacionales. Aseguró que su prioridad inmediata sigue siendo el rendimiento del Betis en el plano local e internacional.

“En este momento no es trascendental la situación mía, como sí lo es enfocarnos en el partido del domingo por el derbi contra Sevilla”, añadió, cerrando la puerta a especulaciones sobre su futuro inmediato.