Filtran que Manuel Pellegrini se habría reunido en secreto con la ANFP en Sevilla: ¿De qué hablaron?

El periodista Marco Escobar de DSports Chile reveló detalles de la cumbre en España, donde el "Ingeniero" habría acordado una hoja de ruta con la selección chilena. El plan incluye un interinato de Nicolás Córdova hasta el inicio de las clasificatorias mundialistas.

Una sorpresa mayúscula sacude al fútbol chileno tras la filtración de un encuentro secreto entre Manuel Pellegrini y una delegación de la ANFP en España. A pesar de tener un contrato vigente con el Real Betis hasta 2027, la intención del “Ingeniero” de asumir la dirección técnica de la selección chilena parece ser inminente.

Según reveló el periodista Marco Escobar de DSports Chile en el programa “De Fútbol Se Habla”, la reunión se llevó a cabo en Sevilla, donde el técnico reside actualmente, con el objetivo de convencerlo de encabezar el proyecto para las Eliminatorias del Mundial 2030.

El plan de la roja: 2027 y más allá

El periodista entregó detalles de la planificación que busca llevar a Pellegrini al banco de la Selección Chilena, la cual se concretaría de forma escalonada:

Renovación Acotada en Betis: Pese a que tiene todo acordado para renovar con el Real Betis, la intención de Pellegrini sería firmar la renovación por una sola temporada más, para facilitar su salida.

Toma de Mando en 2027: El plan apunta a que Pellegrini asuma en la Roja a partir de 2027, año en el que comenzarán las Eliminatorias para el Mundial 2030.

Interinato de Córdova: Mientras tanto, el actual seleccionador interino, Nicolás Córdova, trabajaría durante todo el 2026 para mantener la continuidad en el proceso antes de la llegada del “Ingeniero”.

De concretarse, Pellegrini se haría cargo del ambicioso “Proyecto 2030” de la Selección Chilena, marcando un giro inesperado en la carrera del entrenador nacional, quien es uno de los nombres más deseados por los hinchas para liderar la reconstrucción de la Roja.