El Partido Comunista (PC) de Chile felicitó a Nicolás Maduro por lo que consideran un “proceso electoral impecable”, pese a que cerca de 50 países no reconocieron los resultados de la votación del domingo.

“El pueblo venezolano se sobrepuso a las presiones del gobierno de Estados Unidos y sus aliados, que a través del bloqueo económico han pretendido provocar la desestabilización del proceso, imposibilitando la importación de alimentos, medicamentos, repuestos y combustible”, comentó el PC a través de un comunicado.

En el texto sostienen que Venezuela ha enfrentado la pandemia del coronavirus con éxito y además obtuvo “este triunfo en las elecciones parlamentarias reafirmando su apoyo a su soberanía nacional, la justicia social, la democracia, la superación del bloqueo, el diálogo y la paz”.

La colectividad también menciona al presidente Sebastián Piñera al señalar que “la máxima presión aplicada por el imperio y gobiernos de derecha, como el de Piñera, ha chocado con un proceso electoral impecable“.

Lee también: Mónica Rincón dice que en Venezuela hay dictadura: “No existen las dictablandas, aunque quieran parecerlo”

De acuerdo al PC, el proceso de elección a la Asamblea Nacional estuvo “plenamente ajustado a los preceptos constitucionales y corroborados por instituciones y observadores internacionales”.

En Chile, el diputado Matías Walker (DC) calificó la declaración del partido como “increíble” y comentó: “proceso sin registro electoral autónomo; con CNE manejado por dictadura de Maduro (razón por la cual la oposición no participó); bajísima participación ciudadana, a pesar de amenaza de ‘el que no vota no come'”. Y se preguntó: “para el PC fue ‘impecable’. ¿Para el FA también?”.

Increíble: proceso sin registro electoral autónomo; con CNE manejado por dictadura de Maduro (razón por la cual la oposición no participó); bajísima participación ciudadana, a pesar de amenaza de “él que no vota no come”. Pero para el PC fue “impecable”. Para el FA también? https://t.co/orOiMXHCWS — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) December 9, 2020

Las elecciones de la Asamblea Nacional en Venezuela han sido fuertemente cuestionadas por otros países tras el triunfo del chavismo. Maduro aseguró que, con el resultado su cargo quedó ratificado, pese a que en los comicios no participó la oposición que representa Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como el presidente interino del país.