Duranta la jornada de este lunes el gobierno confirmó que la Parada Militar de este año se realizará de forma presencial el próximo 19 de septiembre en el Parque O’Higgins.

Esta noticia fue valorada por diferentes parlamentarios oficialistas, quienes expresaron su alegría por la realización de este evento.

Uno de ellos fue el diputado Álvaro Carter (IND), quien felicitó al gobierno por no dejarse presionar y recordó que en esta ocasión se lleva acabo un homenaje a los fallecidos durante la pandemia.

“Valoro la decisión del gobierno de llevar adelante la Parada Militar. Las Fuerzas Armadas son de todos los chilenos y chilenas y no solamente de un grupo, y el el gobierno no se dejó llevar por presiones políticas. Va a ser una Parada Militar más austera y sobre todo va haber un recordatorio de todos los chilenos y chilenas que han partido durante esta pandemia, y no los vamos a olvidar”, explicó.

Su par de la UDI, Jorge Alessandri, aseguró que este evento es una forma de mantener el liderazgo en la región. “Es un ejercicio táctico y estratégico y es importante realizarla, con las medidas sanitaria, sin público general. Es una forma de mostrar la organización y capacidad de nuestras Fuerzas Armadas y hay mucha gente mirando. Chile debe mantener esa posición de liderazgo que tiene ante países vecinos y al contexto internacional“, afirmó.

Por su parte, el diputado Camilo Morán (RN), se encargó de responder a los críticos de este evento. “En un símbolo de nuestras Fiestas Patrias, pero también la alternativa para agradecer aquellos funcionarios de la salud y del Ejército durante esta pandemia. Para los que quieran criticar, esta Parada Militar va a costar la mitad de lo que costaron las anteriores, solo van a desfilar seis mil personas, sin público y con las medidas sanitarias. Por eso ninguna crítica es válida”, señaló.

Mientras que su compañera de partido, Camila Flores, agradeció la acción del gobierno ya que este evento es “una actividad familiar, hemos visto a muchas familias chilenas yendo a la Parada Militar. Sin lugar a dudas es importante poderla realizar, espero que sea disfrutada por todas las familias que, por tantos años, nos hemos sentido orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden”.

También se refirieron al tema los senadores de la UDI Iván Moreira y José Durana. El primero apuntó a un grupo de la oposición de no querer que este evento se realice: “en Chile hay una izquierda antipatriótica, radicalizada que lo único que busca es radicalizar Chile. Con mayor razón, hoy tenemos que defender nuestra bandera, nuestra República, nuestras tradiciones”.

Mientras que Durana recalcó la importancia de respetar las tradiciones. “Las Fiestas Patrias son valoradas desde el punto de vista de la unidad familiar, de lo que significa el concepto del respeto y de los valores patrios. Y hoy en estos tiempos de pandemia, con respeto a todas las normas sanitarias, vamos a revivir nuestras tradiciones chilenas”, concluyó.