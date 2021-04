El pasado viernes, los candidatos presidenciales de oposición Paula Narváez (PS), Gabriel Boric (FA), Carlos Maldonado (PR), Heraldo Muñoz (PPD) y Daniel Jadue (PC) firmaron un petitorio en donde solicitan al Ejecutivo endurecer las restricciones de desplazamiento para la disminución de casos COVID-19.

En la misiva, no estuvo la candidata de la DC, Ximena Rincón, ni la carta del PH, Pamela Jiles. Al respecto, la diputada del Partido Humanista respondió a la carta.

“Desde dirección del PS Chile nos explican que fue una involuntaria desprolijidad, y yo les creo porque hay sólo amor entre todos l@s candidat@s de oposición y sería impensable que Paula Narváez intentara dejar fuera justamente a las 2 MUJERES candidatas de oposición”, indicó la parlamentaria.

Posteriormente, la diputada respondió a una pregunta del periodista Mirko Macari a través de Twitter:

—¿Algo así como el amor es más fuerte?

—El amor se respira a c/paso entre los presidenciables de oposición. Pidieron compromiso de fraternidad, cuidado de las formas y no agresiones entre nosotros, no atacarnos x los medios, sentido unitario sin veto ni exclusión de nadie, que yo he cumplido sagradamente.

Por otro lado, Ximena Rincón manifestó adherirse a la carta. “Suscribo declaración de candidatos presidenciales, tal como se lo señalé a ellos. #RentaBásicaUniversal y más recursos para salud, son temas que son parte de mi trabajo desde marzo del año pasado”.